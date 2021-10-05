У Кременчуці на Малокохнівському кар'єрі травмувався чоловік

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Зараз він у лікарні у тяжкому стані

5 жовтня, близько 13.00, у Кременчуці ушпиталили 34-річного чоловіка у тяжкому стані. Як повідомили у пресслужбі поліції, він отримав травму під час робіт на одному із кар’єрів міста.

Зараз потерпілий перебуває в лікарні. Його стан здоров’я медики оцінюють як тяжкий.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.