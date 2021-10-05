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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують Сергія Горбенка, який вкрав автівку і кинув її у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 713

 

Чоловік раніше вже був судимим

Працівники відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції розшукують раніше судимого Сергія Сергійовича Горбенка, 1984 року народження, мешканця села Руденківка Полтавського району. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та частиною 2 статті 186 (Грабіж, поєднаний з насильством) Кримінального кодексу України.

До поліції Кобеляк 25-го вересня за допомогою звернувся 49-річний мешканець села Кустолові Кущі Білицької громади. Чоловік повідомив, що вночі з його двору зник автомобіль Opel Kadett.

Невдовзі оперативники карного розшуку та слідчі знайшли автівку на одній із вулиць Кременчука, за 80 км від оселі власника. Також вони встановили чоловіка, якого підозрюють у незаконному заволодінні автомобілем. Наразі правоохоронці з'ясовують, де він переховується, щоб затримати його.

Прикмети підозрюваного: на вигляд 30-35 років, вище середнього зросту, худорлявої статури, волосся світле, має неохайну зовнішність.

Був одягнений: темна шапка, чорна куртка, сіра кофта з капюшоном, сірі джинси, сірий рюкзак з одягом та речами.

Якщо вам відоме місце переховування чоловіка, терміново повідомте до відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами:

  • (095) 660-60-40 – кримінальна поліція;
  • (050) 902-15-08 – слідство;
  • (095) 050-03-66 - чергова частина;
  • 102 або будь-яким іншим зручним способом.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: розыск розшук угон автомобиль Кобеляки
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