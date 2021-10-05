25 мільйонів гривень на три роки передбачили для підтримки військових у Кременчуці

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Депутати затвердили програму на найближчі три роки

Депутати Кременчуцької міської ради на останній сесії затвердили програму допомоги військовим частинам, іншим військовим формуванням і установам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, залучених до забезпечення національної безпеки і оборони, питань територіальної оборони на 2022 -2024 роки.

Враховуючи листи-звернення 5 Управління (Міжвідомчий центр спеціальної підготовки) Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ, військової частини 3059 Національної гвардії України, військової частини А 1546 Міністерства оборони України, Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше військкомат – ред.) затвердили програму, яка передбачає фінансову підтримку на наступні три роки.

Згідно з програмою на три роки передбачене фінансування на 25 мільйонів гривень. Кошти передбачені як на ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного забезпечення та проведення навчальних зборів.

Нагадаємо, що з міського бюджету Кременчука підтримуються підрозділи суб’єктів боротьби з тероризмом, які дислокуються у Кременчуці та безпосередньо залучаються до проведення антитерористичної операції.

Обсяги фінансування заходів Програми по кожному відповідальному виконавцю