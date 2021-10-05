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25 мільйонів гривень на три роки передбачили для підтримки військових у Кременчуці

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 314

 

Депутати затвердили програму на найближчі три роки

Депутати Кременчуцької міської ради на останній сесії затвердили програму допомоги військовим частинам, іншим військовим формуванням і установам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, залучених до забезпечення національної безпеки і оборони, питань територіальної оборони на 2022 -2024 роки.

Враховуючи листи-звернення 5 Управління (Міжвідомчий центр спеціальної підготовки) Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ, військової частини 3059 Національної гвардії України, військової частини А 1546 Міністерства оборони України, Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше військкомат – ред.) затвердили програму, яка передбачає фінансову підтримку на наступні три роки.

Згідно з програмою на три роки передбачене фінансування на 25 мільйонів гривень. Кошти передбачені як на ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного забезпечення та проведення навчальних зборів.

Нагадаємо, що з міського бюджету Кременчука підтримуються підрозділи суб’єктів боротьби з тероризмом, які дислокуються у Кременчуці та безпосередньо залучаються до проведення антитерористичної операції.

Обсяги фінансування заходів Програми по кожному відповідальному виконавцю

Найменування

заходів

Найменування видатків

Планова потреба на 2022 рік

(тис. грн.)

Планова потреба на 2023 рік

(тис. грн.)

Планова потреба на 2024 рік

(тис. грн.)

Загальна планова потреба

на 2022-2024 р.р.

(тис грн.)

1

2

3

4

5

6

Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

1. Для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, створення навчально-матеріальної бази для проведення занять з батальйоном територіальної оборони та роти охорони.

1. Послуги з автоперевезення військово-зобов’язаних, особового складу батальйону територіальної оборони та роти охорони.

60,0

60,0

60,0

180,0


2. Проведення навчальних зборів з батальйоном територіальної оборони та ротою охорони.

400,0

-

-

400,0

2. Для здійснення ефективного виконання завдань та заходів з підтримки боєготовності в повному обсягу (згідно з потребами).

Проведення капітального та поточного ремонту в приміщеннях військкомату, придбання меблів та будівельних матеріалів для забезпечення життєдіяльності.

800,0

500,0

500,0

1800,0
3. Придбання комп’ютерної техніки з метою створення сучасних автоматизованих систем управління і обробки інформації в Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки і підрозділах територіальної оборони. Придбання спеціальної комп’ютерної техніки. 25,0 12,0 25,0 62,0
4. Для підвищення ефективності виконання завдань відділами Кременчуцького районного терито-ріального центру комплектування та соціальної підтримки та батальоном територіальної оборони Придбання запчастин та матеріально-технічних засобів для виконання завдань Кременчуцьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 20,0 20,0 20.0 60,0
Всього: 1305,0 592,0 605,0 2502,0
Військова частина А1546 Збройних Сил України
1. Для підвищення бойової готовності техніки для виконання бойових завдань та участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру Придбання запчастин і матеріально-технічних засобів для виконання бойових завдань та участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 495,500 445,080 299,257 1239,837
2. Придбання комп’ютерної техніки з метою створення сучасних автоматизованих систем управління, обробки інформації у військовій частині. Придбання спеціальної комп’ютерної техніки. 500,0 500,0 473,0 1473,0
3. Для підвищення ефективності виконання бойових завдань підрозділами військової частини. 1. Пожежне забезпечення. 100,0 100,0 87,5 287,5
2. Відновлення інфраструктури 200,5 200,5 431,110 832,110
3. Проведення капітального та поточного ремонту будівель, споруд та приміщень військової частини 2170,368 20,0 2170,368 4,360,736
Всього: 3466,368 1265,580 3461,235 8193,183
Військова частина 3059 Національної гвардії України
1.  Для підвищення ефективності виконання бойових завдань підрозділами військової частини. 1. Проведення ремонту воріт на КПП військового містечка №3.2. Встановлення посту несення служби днювальним по парку. 160,0 - - 160,0
3. Проведення ремонту спортивного майданчика на військовому містечку №3. 100,0 - - 100,0
4. Переобладнання мультимедійного тиру на військовому містечку №3. - 220,0 - 220,0
5. Придбання матеріально-технічних засобів для проведення підготовки та несення служби з охорони громадського порядку. 149,9 - - 149,9
6. Придбання матеріально-технічних засобів медичного призначення 19,2 240,0 - 259,2
7. Придбання матеріально-технічних засобів для забезпечення організації зв'язку 65,0 30,0 - 95,0
8. Придбання матеріально-технічних засобів для забезпечення житте-діяльності та побуту військовослужбовців 1004,0 30,0 30,0 1064,0
9. Придбання матеріально-технічних засобів для встановлення огорожі військове містечко №2 400,0 180,0 - 580,0
10. Придбання матеріально-технічних засобів для заміни воріт в боксі №4,6,7 150,0 150,0 150,0 450,0
11. Придбання матеріально-технічних засобів для спального приміщення військовослужбовців 250,0 - - 250,0
12. Придбання матеріально-технічних засобів для ремонту покрівлі боксу №6,7 250,0 250,0 - 500,0
13. Придбання матеріально-технічних засобів для ремонту кімнати зберігання зброї військового містечка №3 - 160,0 - 160,0
14. Придбання матеріально-технічних засобів для встановлення зовнішнього освітлення військового містечка №1,2 110,0 110,0 - 220,0
15. Придбання матеріально-технічних засобів для ремонту КПП військового містечка №1 - 120,0 - 120,0
2. Для підвищення бойової готовності техніки для виконання бойових завдань та участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 1. Ремонт та обладнання пункту чищення та миття машин - 400,0 - 400,0
2. Придбання матеріально-технічних засобів для виконання бойових завдань 60,0 40,0 - 100,0
Всього: 2718,100 1930,0 180,0 4828,1
5 Управління (Міжвідомчий центр спеціальної підготовки) Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ
1. Для підвищення ефективності виконання бойових завдань підрозділами управління. 1. Придбання будівельних матеріалів для забезпечення життєдіяльності особового складу, збереження озброєння та військової техніки, зброї і боєприпасів (дляремонтуприміщень управління). - 1 468,00 - 1 468,00
2. Для покращення матеріально-технічного забезпечення, підвищення мобільності під час виконання бойових завдань підрозділами управління. Придбання обладнання спеціального призначення, автотранспортних засобів та матеріально-технічних засобів для їх технічного обслуговування 2 640,00 1700,00 3 800,00 8 140,00
Всього: 2 640,0 3 168,0 3 800,0 9 608,0
ВСЬОГО 10 129,468 6 955,580 8 046,235 25 131,283
0
Автор: Альона Душенко
Теги: військові війна бюджет сесія нацгвардія ракетники СБУ
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