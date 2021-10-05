25 мільйонів гривень на три роки передбачили для підтримки військових у Кременчуці

Депутати Кременчуцької міської ради на останній сесії затвердили програму допомоги військовим частинам, іншим військовим формуванням і установам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, залучених до забезпечення національної безпеки і оборони, питань територіальної оборони на 2022 -2024 роки.
Враховуючи листи-звернення 5 Управління (Міжвідомчий центр спеціальної підготовки) Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ, військової частини 3059 Національної гвардії України, військової частини А 1546 Міністерства оборони України, Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше військкомат – ред.) затвердили програму, яка передбачає фінансову підтримку на наступні три роки.
Згідно з програмою на три роки передбачене фінансування на 25 мільйонів гривень. Кошти передбачені як на ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного забезпечення та проведення навчальних зборів.
Нагадаємо, що з міського бюджету Кременчука підтримуються підрозділи суб’єктів боротьби з тероризмом, які дислокуються у Кременчуці та безпосередньо залучаються до проведення антитерористичної операції.
Обсяги фінансування заходів Програми по кожному відповідальному виконавцю
|
Найменування
заходів
|
Найменування видатків
|
Планова потреба на 2022 рік
(тис. грн.)
|
Планова потреба на 2023 рік
(тис. грн.)
|
Планова потреба на 2024 рік
(тис. грн.)
|
Загальна планова потреба
на 2022-2024 р.р.
(тис грн.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
|
1. Для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, створення навчально-матеріальної бази для проведення занять з батальйоном територіальної оборони та роти охорони.
|
1. Послуги з автоперевезення військово-зобов’язаних, особового складу батальйону територіальної оборони та роти охорони.
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
180,0
|
|
2. Проведення навчальних зборів з батальйоном територіальної оборони та ротою охорони.
|
400,0
|
-
|
-
|
400,0
|
2. Для здійснення ефективного виконання завдань та заходів з підтримки боєготовності в повному обсягу (згідно з потребами).
|
Проведення капітального та поточного ремонту в приміщеннях військкомату, придбання меблів та будівельних матеріалів для забезпечення життєдіяльності.
|
800,0
|
500,0
|
500,0
|
1800,0
|3. Придбання комп’ютерної техніки з метою створення сучасних автоматизованих систем управління і обробки інформації в Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки і підрозділах територіальної оборони.
|Придбання спеціальної комп’ютерної техніки.
|25,0
|12,0
|25,0
|62,0
|4. Для підвищення ефективності виконання завдань відділами Кременчуцького районного терито-ріального центру комплектування та соціальної підтримки та батальоном територіальної оборони
|Придбання запчастин та матеріально-технічних засобів для виконання завдань Кременчуцьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки
|20,0
|20,0
|20.0
|60,0
|Всього:
|1305,0
|592,0
|605,0
|2502,0
|Військова частина А1546 Збройних Сил України
|1. Для підвищення бойової готовності техніки для виконання бойових завдань та участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
|Придбання запчастин і матеріально-технічних засобів для виконання бойових завдань та участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
|495,500
|445,080
|299,257
|1239,837
|2. Придбання комп’ютерної техніки з метою створення сучасних автоматизованих систем управління, обробки інформації у військовій частині.
|Придбання спеціальної комп’ютерної техніки.
|500,0
|500,0
|473,0
|1473,0
|3. Для підвищення ефективності виконання бойових завдань підрозділами військової частини.
|1. Пожежне забезпечення.
|100,0
|100,0
|87,5
|287,5
|2. Відновлення інфраструктури
|200,5
|200,5
|431,110
|832,110
|3. Проведення капітального та поточного ремонту будівель, споруд та приміщень військової частини
|2170,368
|20,0
|2170,368
|4,360,736
|Всього:
|3466,368
|1265,580
|3461,235
|8193,183
|Військова частина 3059 Національної гвардії України
|1. Для підвищення ефективності виконання бойових завдань підрозділами військової частини.
|1. Проведення ремонту воріт на КПП військового містечка №3.2. Встановлення посту несення служби днювальним по парку.
|160,0
|-
|-
|160,0
|3. Проведення ремонту спортивного майданчика на військовому містечку №3.
|100,0
|-
|-
|100,0
|4. Переобладнання мультимедійного тиру на військовому містечку №3.
|-
|220,0
|-
|220,0
|5. Придбання матеріально-технічних засобів для проведення підготовки та несення служби з охорони громадського порядку.
|149,9
|-
|-
|149,9
|6. Придбання матеріально-технічних засобів медичного призначення
|19,2
|240,0
|-
|259,2
|7. Придбання матеріально-технічних засобів для забезпечення організації зв'язку
|65,0
|30,0
|-
|95,0
|8. Придбання матеріально-технічних засобів для забезпечення житте-діяльності та побуту військовослужбовців
|1004,0
|30,0
|30,0
|1064,0
|9. Придбання матеріально-технічних засобів для встановлення огорожі військове містечко №2
|400,0
|180,0
|-
|580,0
|10. Придбання матеріально-технічних засобів для заміни воріт в боксі №4,6,7
|150,0
|150,0
|150,0
|450,0
|11. Придбання матеріально-технічних засобів для спального приміщення військовослужбовців
|250,0
|-
|-
|250,0
|12. Придбання матеріально-технічних засобів для ремонту покрівлі боксу №6,7
|250,0
|250,0
|-
|500,0
|13. Придбання матеріально-технічних засобів для ремонту кімнати зберігання зброї військового містечка №3
|-
|160,0
|-
|160,0
|14. Придбання матеріально-технічних засобів для встановлення зовнішнього освітлення військового містечка №1,2
|110,0
|110,0
|-
|220,0
|15. Придбання матеріально-технічних засобів для ремонту КПП військового містечка №1
|-
|120,0
|-
|120,0
|2. Для підвищення бойової готовності техніки для виконання бойових завдань та участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
|1. Ремонт та обладнання пункту чищення та миття машин
|-
|400,0
|-
|400,0
|2. Придбання матеріально-технічних засобів для виконання бойових завдань
|60,0
|40,0
|-
|100,0
|Всього:
|2718,100
|1930,0
|180,0
|4828,1
|5 Управління (Міжвідомчий центр спеціальної підготовки) Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ
|1. Для підвищення ефективності виконання бойових завдань підрозділами управління.
|1. Придбання будівельних матеріалів для забезпечення життєдіяльності особового складу, збереження озброєння та військової техніки, зброї і боєприпасів (дляремонтуприміщень управління).
|-
|1 468,00
|-
|1 468,00
|2. Для покращення матеріально-технічного забезпечення, підвищення мобільності під час виконання бойових завдань підрозділами управління.
|Придбання обладнання спеціального призначення, автотранспортних засобів та матеріально-технічних засобів для їх технічного обслуговування
|2 640,00
|1700,00
|3 800,00
|8 140,00
|Всього:
|2 640,0
|3 168,0
|3 800,0
|9 608,0
|ВСЬОГО
|10 129,468
|6 955,580
|8 046,235
|25 131,283
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