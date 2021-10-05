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Кременчук, Спорт

В обіг увійшла монета з легендарним богатирем Іваном Піддубним

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 518

 

Монета номіналом 2 гривні

Сьогодні, 5 жовтня, Національний банк у продовження серії Видатні особистості України ввів в обіг пам’ятну монету Іван Піддубний номіналом 2 гривні.

Монета присвячена 150-річчю від дня народження славетного спортсмена, шестиразового чемпіона світу з греко-римської боротьби Івана Максимовича Піддубного.

Чемпіон чемпіонів, король чемпіонів, як писала про борця тогочасна європейська преса, прославився богатирською силою, мужністю, спритністю, силою духу. За 40 років Піддубний не програв жодного чемпіонату і мав поразки тільки в окремих поєдинках.

Нащадок козацького роду, він здобув легендарну славу атлета, його ім’я стало символом незламної сили народу. Донині в Україні людей великої фізичної сили порівнюють із Піддубним.

На аверсі монети знаходиться стилізована композиція – медаль у вигляді Земної кулі на стрічці. По обидва боки від центральної композиції – стилізовані сцени боротьби.

На дзеркальному тлі реверсу монети зображений Іван Піддубний, праворуч від якого – роки життя спортсмена.

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Автор: Альона Душенко
Теги: монети нумізмати НБУ Піддубний
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