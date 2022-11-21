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«ТелеграфЪ» поцікавився, що кременчужани думають про демонтаж пам'ятника Пушкіну

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 587

 

А як ви ставитесь до цього?

Сьогодні, 21 листопада, у Кременчуці демонтували пам'ятник Пушкіна. «ТелеграфЪ» поцікавився, якої думки кременчужани з приводу демонтажу пам'ятника.

Відповіді кременчужан:

«Правильно, Україна повинна бути українською тут повинні стояти найкращі представники нашої нації, а все це чуже потрібно прибрати», — кременчужанин Павло.
«Прекрасно, я давно про це мріяв, думаю це саме те, що нам потрібно», — кременчужанин Анатолій.
«Ніяк, менi все одно», — кременчужанин Олег.
«Нехай демонтують. Я не проти Пушкіна, але я проти всіх російських пам'ятників», — кременчужанин Олександр.
«Я вважаю, що це історія та треба залишити, без політичних втручань», — харків'янка Тамара.
«Погано. А що поганого він зробив? Людина вірші писала», — кременчужанин Олександр.
«Нормально ставлюсь. Я вважаю, що радянські пам'ятники треба демонтувати. У нас дуже багато митців, багато людей котрі зробили вагомий внесок в нашу українську культуру, тому краще нехай буде більше пам'ятників саме українських. Тому це
нормально, треба зносити», — Олег Биков, волонтер.
«Чудово. Дуже гарно. Локкі також одобрює», — кременчужанин Денис.
«Гарна справа і перейменування мені також подобається назва нова мені також подобається», — кременчужанка Галина.
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Автор: Дарія Згура Відео: Артем Коваленко
Теги: опитування
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