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В Кременчуге коммунальный автобус помял не менее коммунальный троллейбус

Сьогодні, 12:38 Переглядів: 612

 

ДТП произошло на остановке «ул. Вадима Пугачева»

В Кременчуге коммунальный автобус помял коммунальный троллейбус. Это произошло сегодня, 4 ноября на остановке «ул. Вадима Пугачева».


Водитель автобуса въехал зеркалом в заднюю стойку троллейбусу. 



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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: h.kremenchug
Теги: дтп троллейбус автобус
компанія «Інтера Люкс»

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