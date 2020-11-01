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Топ новина, Кременчук, Місцеві вибори 2020

Понад три мільйони гривень витратили на агітацію кандидати у депутати та у мери Кременчука

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 262 Коментарів: 1

 

Голос за чинного міського голову Кременчука Віталія Малецького офіційно «коштував» менше гривні

Кременчуцька міська виборча комісія отримала остаточні фінансові звіти витрат на агітацію від кандидатів на посаду міського голови та депутатів до Кременчуцької міської ради.


Фінансовий звіт дозволяє оцінити - скільки грошей «коштував» кожен голос виборця.  


Один голос за Віталія Малецького «коштував» - 60 коп* (згідно зі звітом, на агітацію витратив власних коштів - 17 500 грн).


Нагадаємо, що у 2015 році в першому турі голос «коштував» найдешевше серед усіх кандидатів – 36 копійок, а у другому турі - 6 грн 12 коп.


Голос за Віталія Малецького офіційно «коштував» 6 грн 12 коп


Найдорожчий голос вийшов у кандидата від ЄС Сергія Яроша – 95 грн 44 коп.

  • 95,44 грн - Сергій Ярош – 570 000 грн (власні кошти)
  • 82,7 грн Оксана Піддубна – 334 100 грн (кошти місцевої організації та благодійні внески)
  • 68,3 грн - Сергій Порчирян – 187 810 грн (лише добровільні внески фізичних осіб)
  • 17,2 грн Андрій Редькін – 12 376 грн (власні кошти)
  • 12,4 грн - Геннадій Тертичний – 7 400 грн (добровільні внески фізичних осіб).



Скільки «коштує» голос найближчого кандидата Геннадія Іваняна – залишається таємницею, адже він не надав у виборчком фінансовий звіт. Також фінансові звіти не подали: Тетяна Сідерка, Юрій Самойленко та Олексій Онищенко.


У політичних партіях вийшли такі розцінки за голос:

  • «Голос» - 6,60 грн (3800 грн на виборчу компанію)
  • «Партія Шарія» - 26 грн (41 850 грн)
  • «За майбутнє» - 51,48 грн (475 791 грн)
  • «Рідне місто» - 85 грн (797 014 грн)
  • «Батьківщина» - 130 грн (524 880 грн)

 

Партії «Сила і честь», «Свобода» та «Партія простих людей Сергія Капліна» відзвітувалися, що не відкривали поточний виборчий рахунок/фонд через висування кандидатів через обласні організації. «Радикальна партія Олега Ляшка» не створювала виборчий фонд, а «Європейська солідарність» повідомила, що виборчий фонд не утворювала, фінансування виборчої компанії не здійснювала.


Крім партій, виборчі фонди відкрили деякі кандидати до Кременчуцької міської ради: Федотов, Пшенична, Саркісян, Сенченко, Радченко, Волкова. Вони тако надаи фінансові звіти. 


Загалом кандидати у мери та у депутати Кременчуцької міської ради (партії та окремі кандидати) на політичну агітацію витратили понад три мільйони гривень, а саме 3 187 346 грн. 


Як повідомили «Телеграфу» у виборчій комісії, останній день подання фінансових звітів - 1 листопада. Тепер комісія має направити звіти та їх відсутність до Центральної виборчої комісії, де рішення прийматиме вже ЦВК.


* Вартість голосу обчислювалася простим поділом заявленої суми витрат на політичну агітацію на загальну кількость голосів, відданих за кандидата в мери або партію.

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Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори міський голова депутати
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

251
Pereselenets:
Сьогодні, 13:35

"Один голос за Віталія Малецького «коштував» - 60 коп"

Конечно, если вся компания была за счет бюджета города.


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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