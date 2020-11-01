Понад три мільйони гривень витратили на агітацію кандидати у депутати та у мери Кременчука

Голос за чинного міського голову Кременчука Віталія Малецького офіційно «коштував» менше гривні
Кременчуцька міська виборча комісія отримала остаточні фінансові звіти витрат на агітацію від кандидатів на посаду міського голови та депутатів до Кременчуцької міської ради.
Фінансовий звіт дозволяє оцінити - скільки грошей «коштував» кожен голос виборця.
Один голос за Віталія Малецького «коштував» - 60 коп* (згідно зі звітом, на агітацію витратив власних коштів - 17 500 грн).
Нагадаємо, що у 2015 році в першому турі голос «коштував» найдешевше серед усіх кандидатів – 36 копійок, а у другому турі - 6 грн 12 коп.
Найдорожчий голос вийшов у кандидата від ЄС Сергія Яроша – 95 грн 44 коп.
Скільки «коштує» голос найближчого кандидата Геннадія Іваняна – залишається таємницею, адже він не надав у виборчком фінансовий звіт. Також фінансові звіти не подали: Тетяна Сідерка, Юрій Самойленко та Олексій Онищенко.
У політичних партіях вийшли такі розцінки за голос:
Партії «Сила і честь», «Свобода» та «Партія простих людей Сергія Капліна» відзвітувалися, що не відкривали поточний виборчий рахунок/фонд через висування кандидатів через обласні організації. «Радикальна партія Олега Ляшка» не створювала виборчий фонд, а «Європейська солідарність» повідомила, що виборчий фонд не утворювала, фінансування виборчої компанії не здійснювала.
Крім партій, виборчі фонди відкрили деякі кандидати до Кременчуцької міської ради: Федотов, Пшенична, Саркісян, Сенченко, Радченко, Волкова. Вони тако надаи фінансові звіти.
Як повідомили «Телеграфу» у виборчій комісії, останній день подання фінансових звітів - 1 листопада. Тепер комісія має направити звіти та їх відсутність до Центральної виборчої комісії, де рішення прийматиме вже ЦВК.
* Вартість голосу обчислювалася простим поділом заявленої суми витрат на політичну агітацію на загальну кількость голосів, відданих за кандидата в мери або партію.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.