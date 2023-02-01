У Google-мапах перейменували вулиці Кременчука, в рамках дерусифікації

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 260

У Google-мапах з'явилися нові назви вулиць Кременчука. На мапі оновилися нові назви, вони виділені жовтими кружечками. Натиснув на яку ліворуч випадає інформація про стару та нову назву вулиці/провулку (на фото вище).

На сайті ЛУН Місто Моніторинг нові перейменовані вулиці позначені синьо-жовтими прапорцями. Натиснув на яку ви побачите інформацію не лише про нову і стару назву вулиці, посилання на рішення та дату перейменування.



