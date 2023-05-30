Термін проходження базової військової підготовки для участі в бойових діях – не менше місяця

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Учора, 29 травня, до Верховної Ради внесли законопроєкт №9342, який розробляла робоча група парламенту разом з представниками Міноборони та інших силових відомств. Окрім пропозицій щодо вдосконалення механізму виплати додаткової грошової винагороди військовослужбовцям та надання відпусток під час дії воєнного стану, у документі пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану.

Зокрема, пропонується не допускати до участі у веденні бойових дій мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли курс базової військової підготовки.

Народним депутатам пропонують законодавчо закріпити мінімальний термін проходження базової військової підготовки в один місяць для тих мобілізованих, які раніше не проходили військову службу. Окрім базової військової підготовки з такими військовослужбовцями може проводитись підготовка за військовою спеціальністю, термін якої залежить від складності опанування певною спеціальністю та визначається Генштабом ЗСУ.

У законопроєкті № 9342 статтю 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» пропонується доповнити абзацом такого змісту:

Громадяни України, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які раніше не проходили військову в Збройних Силах України, інших військових формуванням чи правоохоронних органах, проходять курс базової військової підготовки та підготовку за військово-обліковою спеціальністю. Термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць. Особливості та тривалість підготовки за окремими військово-обліковими спеціальностями визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.

Поки готувався цей матеріал стало відомо, що законопроєкт № 9342, внесений тільки учора, сьогодні, 30 травня, вже ухвалений у першому читанні. За нього проголосували 333 народні депутати. Очікується, що у другому читанні він буде ухвалений найближчими днями.