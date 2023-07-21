Стало відомо, коли і з ким «Кремінь» зіграє у попередніх раундах Кубка України 2023/24

У Будинку футболу УАФ відбулося жеребкування першого та другого попередніх раундів Кубка України 2023/24.
У першому раунді зіграють 6 команд: 4 аматорські клуби та два колективи Другої ліги. У другому колі виступатимуть 32 клуби — три переможці першого попереднього етапу, а також 29 команд Першої та Другої ліг.
Зазначимо, що на всіх етапах переможці будуть визначатися за підсумками одного поєдинку. Клуби УПЛ розпочнуть участь у Кубку України з 1/16 фіналу (9-16 клубів за рейтингом УПЛ), а з 1/8 до турніру вступлять інші вісім учасників Прем’єр-ліги.
Базовий день матчів — 29 липня.
Базовий день матчів — 2 серпня.
Базовий день матчів — 15 серпня.
Базовий день матчів — 23 серпня.
Базовий день матчів — 27 вересня.
Базовий день матчів — 1 листопада.
Базовий день матчів — 3 квітня 2024 року.
15 травня 2024 року.
Минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні 2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення росії в Україну.
У сезоні 2020/21 володарем трофея стало Динамо, яке у фіналі обіграло Зорю (1:0).
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