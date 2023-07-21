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Стало відомо, коли і з ким «Кремінь» зіграє у попередніх раундах Кубка України 2023/24

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 241

 

У першому раунді зіграють 6 команд: 4 аматорські клуби та два колективи Другої ліги

У Будинку футболу УАФ відбулося жеребкування першого та другого попередніх раундів Кубка України 2023/24.

У першому раунді зіграють 6 команд: 4 аматорські клуби та два колективи Другої ліги. У другому колі виступатимуть 32 клуби — три переможці першого попереднього етапу, а також 29 команд Першої та Другої ліг.

Зазначимо, що на всіх етапах переможці будуть визначатися за підсумками одного поєдинку. Клуби УПЛ розпочнуть участь у Кубку України з 1/16 фіналу (9-16 клубів за рейтингом УПЛ), а з 1/8 до турніру вступлять інші вісім учасників Прем’єр-ліги.

Перший попередній раунд

  • Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) — Фазенда (Чернівці)
  • Олімпія (Савинці) — Кудрівка
  • Штурм (Іванків) — ЮКСА (Київ)

Базовий день матчів — 29 липня.

Другий попередній етап

  • Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Карпати (Львів)
  • Металіст (Харків) — Епіцентр (Кам’янець-Подільський)
  • Скала 1911 (Стрий) — Хуст
  • Поділля (Хмельницький) — Нива (Тернопіль)
  • Нива (Вінниця) — Агробізнес (Волочиськ)
  • Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.)/Фазенда (Чернівці) — Буковина (Чернівці)
  • Гірник-Спорт (Горішні Плавні) — Полтава
  • Інгулець (Петрово) — Металург (Запоріжжя)
  • Олімпія (Савинці)/Кудрівка — Кремень (Кременчук)
  • Локомотив (Київ) — Діназ (Вишгород)
  • Звягель — Чайка (Петропавлівська Борщагівка)
  • Штурм (Іванків)/ЮКСА (Київ) — Нива (Бузова)
  • Чернігів — Лівий берег (Київ)
  • Тростянець — Реал Фарма (Одеса)
  • Маріуполь — Васт (Миколаїв)
  • Вікторія (Суми) — Дружба (Мирівка)

Базовий день матчів — 2 серпня.

Третій попередній етап

Базовий день матчів — 15 серпня.

Четвертий попередній етап (1/16 фіналу)

Базовий день матчів — 23 серпня.

1/8 фіналу

Базовий день матчів — 27 вересня.

¼ фіналу

Базовий день матчів — 1 листопада.

½ фіналу

Базовий день матчів — 3 квітня 2024 року.

Фінал

15 травня 2024 року.

Минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні 2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення росії в Україну.

У сезоні 2020/21 володарем трофея стало Динамо, яке у фіналі обіграло Зорю (1:0).

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: uaf.ua
Теги: Кремінь жеребкування
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