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Сесія міської ради 21 липня: фоторепортаж

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 294

 Мер розповів про Херсон, а депутати шукали відповіді, що насправді трапилося із Пслом

21 липня пройшло засідання сесії міської ради. Журналісти на офлайні побували тут втретє від ковідних часів. Сама сесія проходила в комбінованому форматі - кілька депутатів були присутніми фізично, інші - онлайн. За питання порядку денного, як і раніше, голосують у вайбері. Туди ж народним обранцям продовжують направляти проєкти рішень міської ради, напередодні ввечері. 

Засідання проводили у малому залі - великий був зайнятий - там проводили громадське обговорення потенційного будівництва НПЗ. Міський голова Віталій Малецький перепросив депутатів за ці незручності та розповів, як з'їздив до Херсона -  провідати кременчуцьких комунальників, якi там працюють.

 

- Вони працюють в складних умовах, за два кілометри від лінії фронту, там постійні обстріли, - сказав Віталій Малецький.  - Тому я прошу підтримати членів виконкому підтримати рішення щодо фінансової підтримки людей, які допомагають Херсонщині.

Він також додав, що за 10 днів буде ротація кременчужан, до Херсонщини в рамках проєкту  «Пліч-о-пліч»

 

Потім на засідання завітали представники управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, а також начальник Державної екологічної інспекції Центрального округу Ігор Горжій. Міський голова та депутати намагалися дізнатися в них, що стало причиною надзвичайної ситуації на Пслі. Та які заходи було вжито, аби попередити виникнення ситуації. Мер та керівниця головного управління Держпродспоживслужби на Полтавщині  Яніна Аранчій сперечалися, переходячи на особистості. Діалоги між представниками Кременчуцької громади та обласними чиновниками зводилися до пояснення їх повноважень - і заходили в глухий кут. Сесія трохи нагадувала базар. 

 

У підсумку вирішили, що виконком міськради звернеться з листом, у якому будуть вказані назви підприємства, до Держпродспоживслужби, аби ті мали змогу їх перевірити. Також у мерії висловили готовність звернутися і до Міндовкілля - щоб ті дозволили проводити заходи державного контролю. 

 

Потім депутати перейшли до розгляду порядку денного. 

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: Ольга Мінчук
Теги: сесія Кременчуцька міська рада
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