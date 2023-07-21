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Кременчук, Воїни світла

На щиті з Донеччини повертається воїн з Кременчука Андрій Іванніков

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 1

Вічна пам'ять та шана загиблому захиснику України

19 липня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Андрій Дмитрович Іванніков. Про це повідомив військовослужбовець з позивним «Художник».

23-річний Андрій служив у гарматному артилерійському взводі гарматної артилерійської батареї. Загинув захисник України під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Велика Новосілка, Донецької області.

Андрій народився у Кременчуці у 2000 році.

Співчуття рідним та близьким. Про час прощання повідомимо пізніше. 

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Автор: Дарія Згура
Теги: війна воїни світла
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