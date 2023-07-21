На щиті з Донеччини повертається воїн з Кременчука Андрій Іванніков

19 липня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Андрій Дмитрович Іванніков. Про це повідомив військовослужбовець з позивним «Художник».
23-річний Андрій служив у гарматному артилерійському взводі гарматної артилерійської батареї. Загинув захисник України під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Велика Новосілка, Донецької області.
Андрій народився у Кременчуці у 2000 році.
Співчуття рідним та близьким. Про час прощання повідомимо пізніше.
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