На щиті з Донеччини повертається воїн з Кременчука Андрій Іванніков

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 1

19 липня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Андрій Дмитрович Іванніков. Про це повідомив військовослужбовець з позивним «Художник».

23-річний Андрій служив у гарматному артилерійському взводі гарматної артилерійської батареї. Загинув захисник України під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Велика Новосілка, Донецької області.

Андрій народився у Кременчуці у 2000 році.

Співчуття рідним та близьким. Про час прощання повідомимо пізніше.