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На Полтавщині працювала протиповітряна оборона — Пронін (доповнено)

Вчора, 20:43 Переглядів: 1 600

Постраждалих внаслідок російської атаки немає

15 травня, приблизно о 20.30, у Миргородському районі пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на місцевих жителів. В області триває повітряна тривога. 

У Повітряних силах Збройних сил України заявили, що зі сходу існує загроза застосування балістичного озброєння. 

Доповнено: 

Під час останньої повітряної тривоги у повітряному просторі Полтавщини зафіксували дві російські ракети, повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі.

У Миргородському районі уламки ракети впали на територію приватного домогосподарства. Постраждалих немає, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Полтавщина була під ракетним обстрілом 8 травня — у Кременчуці відпрацювали сили ППО, а у Полтавському районі є влучання

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Автор: Телеграф Джерело фото: ua.korrespondent.net ілюстративне
Теги: вибухи
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