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Кременчужани за день зібрали на РЕБ, який захищає танк від дронів, майже 30 тисяч гривень

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 202

  

Командир танку з нашого міста Артем Попов, який воює на фронті вже понад два роки, дякує усім, хто долучився до збору коштів на комплекс РЕБ «Синиця-1», але для його придбання потрібно ще 70 тисяч

95-та окрема десантна-штурмова бригада воює на сході України вже третій рік, бо замінити хлопців немає ким. Її підрозділи зазвичай кидають на найважчі ділянки фронту, де потрібна термінова допомога. Успішні бойові дії цієї бригади постійно згадуються у зведеннях Головнокомандувача та Генштабу ЗСУ.

Командир танку з цієї бригади 25-річний Артем Попов з Кременчука на фронті з першого дня повномасштабної війни. Артем у лютому цього року розповідав «Кременчуцькому Телеграфу» про свою службу, бойових побратимів та танк, який потребував захисту від дронів.

Два роки на війні: 24-річний кременчужанин-танкіст розповів, як нищить окупантів на фронті, та звернувся за допомогою

У березні кременчужани за тиждень зібрали для придбання двох комплексів РЕБ «Синиця-1» понад 109 тисяч гривень.

І ці комплекси захищали танкістів на фронті від FPV-дронів понад два місяці. Проте, під час чергового артобстрілу росіяни їх знищили — снаряд розірвався поруч і РЕБ згорів. Артем Попов отримав третю контузію, трохи підлікувався і вже знову воює на фронті — разом зі своїм екіпажем.

Проте, зараз його танк беззахисний перед ворожими FPV-дронами. А за останні місяці їх кількість на фронті значно зросла.

25-річний кременчужанин, якому містяни збирали на РЕБ, отримав контузію та просить земляків про допомогу

І кременчужани, на заклик нашого видання, знову почали збирати кошти на придбання мобільного комплексу РЕБ для захисту танка нашого земляка. На це потрібно 100 000 грн.

Лише вчора у статті ми розмістили номер картки Артема Попова та посилання на його банку — і за один день кременчужани надіслали йому майже 30 тисяч гривень! Але потрібно ще 70 тисяч…

Для охочих допомогти танкісту-кременчужанину у придбанні комплексу РЕБ ще є можливість долучитися до цієї важливої справи.

Надаємо номер його картки — 5375 4112 1816 8578 (Попов Артем Сергійович).

Та посилання на банку ТУТ (на РЕБ систему).

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна допомога ЗСУ допомога військовим танкісти дрони захист
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