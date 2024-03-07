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За тиждень кременчужани зібрали на РЕБи, які захищають танки від FPV-дронів, 109 тисяч гривень

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 136

 

Командир танку Артем Попов, який воює вже два роки, подякував усім, хто донатив на придбання комплексів РЕБ «Синиця-1»

Командир танку з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 24-річний кременчужанин Артем Попов повідомив редакцію «Кременчуцького Телеграфа», що за тиждень на картку для придбання комплексів РЕБ надійшло 109 тисяч гривень.

— Дякую усім, хто долучився до збору коштів. Цієї суми достатньо, щоб придбати один комплекс РЕБ «Синиця-1» та майже вистачає для купівлі другого. Тож два наші танки будуть захищені від ударів ворога з повітря FPV-дронами, — сказав Артем.

Нагадаємо, після публікації статті про Артема Попова та номеру його картки лише за перший день зборів кременчужани надіслали танкісту понад 30 тисяч гривень зі 150 тисяч, які потрібні для придбання двох комплексів РЕБ.

Два роки на війні: 24-річний кременчужанин-танкіст розповів, як нищить окупантів на фронті, та звернувся за допомогою

Молодший сержант Артем Попов воює на фронті вже два роки — з першого дня повномасштабного вторгнення. А минулого тижня 24-річного воїна нагородив медаллю «Захиснику України» Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

В його танковій роті 10 танків. Тож охочі допомогти танкістам 95-ї ОДШБр у придбанні комплексів РЕБ ще можуть долучитися до цієї справи.

 

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Кременчужани за день зібрали на РЕБ, який захищає танки від FPV-дронів, 30 тисяч гривень

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна допомога ЗСУ допомога військовим танкісти збори
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