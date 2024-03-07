Пишні кекси для домашнього чаювання від газети «Доля дому і сім'ї»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 98

З сиру можна приготувати багато смачних страв. Його можна їсти як самостійну страву, смажити сирники, додавати до салатів або використовувати у випічці. Сирні ж мафіни просто тануть у роті

Інгредієнти: 200 г сиру у брикетах

100 г вершкового масла

140 г цукру

200 г борошна

2 яйця

10 г розпушувача

10 г ванільного цукру

цедра з 1 лимона

щіпка солі

кокосова стружка для посипання. До м’якого вершкового масла додати цукор і ванільний цукор, збити міксером одну-дві хвилини до освітлення. Додати сир, збити. Не зупиняючи, збивати по одному яйця. Додати цедру та дрібку солі, все перемішати. В кінці додати борошно та розпушувач, перемішати до однорідності. Заповнити форми для мафінів на 2/3 вологою ложкою злегка розрівняти зверху. Присипати кокосовою стружкою або мигдальними пелюстками. Випікати сирні мафіни в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20-25 хвилин.

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