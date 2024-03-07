Пишні кекси для домашнього чаювання від газети «Доля дому і сім'ї»

З сиру можна приготувати багато смачних страв. Його можна їсти як самостійну страву, смажити сирники, додавати до салатів або використовувати у випічці. Сирні ж мафіни просто тануть у роті
Інгредієнти:
До м’якого вершкового масла додати цукор і ванільний цукор, збити міксером одну-дві хвилини до освітлення.
Додати сир, збити. Не зупиняючи, збивати по одному яйця.
Додати цедру та дрібку солі, все перемішати.
В кінці додати борошно та розпушувач, перемішати до однорідності.
Заповнити форми для мафінів на 2/3 вологою ложкою злегка розрівняти зверху.
Присипати кокосовою стружкою або мигдальними пелюстками.
Випікати сирні мафіни в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20-25 хвилин.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.