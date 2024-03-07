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Пишні кекси для домашнього чаювання від газети «Доля дому і сім'ї»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 98

З сиру можна приготувати багато смачних страв. Його можна їсти як самостійну страву, смажити сирники, додавати до салатів або використовувати у випічці. Сирні ж мафіни просто тануть у роті 

Інгредієнти:

  • 200 г сиру у брикетах
  • 100 г вершкового масла
  • 140 г цукру
  • 200 г борошна
  • 2 яйця
  • 10 г розпушувача
  • 10 г ванільного цукру
  • цедра з 1 лимона
  • щіпка солі
  • кокосова стружка для посипання.

До м’якого вершкового масла додати цукор і ванільний цукор, збити міксером одну-дві хвилини до освітлення.

Додати сир, збити. Не зупиняючи, збивати по одному яйця.

Додати цедру та дрібку солі, все перемішати.

В кінці додати борошно та розпушувач, перемішати до однорідності.

Заповнити форми для мафінів на 2/3 вологою ложкою злегка розрівняти зверху.

Присипати кокосовою стружкою або мигдальними пелюстками.

Випікати сирні мафіни в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20-25 хвилин.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти кекси смачно готуємо вдома
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