Родина полеглого Герої України з Кременчука Максима Кагала отримала сертифікат на квартиру від Зеленського

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Сертифікати отримали ще дві родини та один військовий з Полтавщини

Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на житло Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно. Серед них четверо воїнів із Полтавщини. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Сертифікат отримали:

родина полеглого нацгвардійця з Кременчука, видатного кікбоксера Максима Кагала . Воїн поліг під час самовідданої оборони Маріуполя, за що був посмертно удостоєний найвищої державної нагороди;

Герой України, полковник Олександр Мостовий . На початку повномасштабного вторгнення льотчик збив російський військово-транспортний літак Іл-76 та два гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку ворожого десанту з озброєнням;

дружина та діти полеглого воїна Олександра Федорченка . Екіпаж сержанта евакуював понад 70 побратимів із зони бойових дій, чим врятували їм життя. Свій останній бій Олександр прийняв на Донеччині у березні минулого року;

родина полеглого Андрія Орлова з Полтави . Наприкінці 2022 року в Херсоні Володимир Зеленський вручив «Золоту Зірку» сержанту Андрію Орлову . Воїн брав участь у важких боях на Херсонщині. Саме Андрій підняв український прапор над будівлею районної адміністрації у Снігурівці. Торік у вересні захисник загинув на фронті.

Нагадаємо, що минулого разу Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири двом Героям з Полтавщини – Андрію Докторенку та Степану Чобану.



