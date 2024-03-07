Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина, Війна

Родина полеглого Герої України з Кременчука Максима Кагала отримала сертифікат на квартиру від Зеленського

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 133

 
Сертифікати отримали ще дві родини та один військовий з Полтавщини

Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на житло Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно. Серед них четверо воїнів із Полтавщини. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Сертифікат отримали:

  • родина полеглого нацгвардійця з Кременчука, видатного кікбоксера Максима Кагала. Воїн поліг під час самовідданої оборони Маріуполя, за що був посмертно удостоєний найвищої державної нагороди;
  • Герой України, полковник Олександр Мостовий. На початку повномасштабного вторгнення льотчик збив російський військово-транспортний літак Іл-76 та два гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку ворожого десанту з озброєнням;
  • дружина та діти полеглого воїна Олександра Федорченка. Екіпаж сержанта евакуював понад 70 побратимів із зони бойових дій, чим врятували їм життя. Свій останній бій Олександр прийняв на Донеччині у березні минулого року;
  • родина полеглого Андрія Орлова з Полтави. Наприкінці 2022 року в Херсоні Володимир Зеленський вручив «Золоту Зірку» сержанту Андрію Орлову. Воїн брав участь у важких боях на Херсонщині. Саме Андрій підняв український прапор над будівлею районної адміністрації у Снігурівці. Торік у вересні захисник загинув на фронті.

Нагадаємо, що минулого разу Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири двом Героям з Полтавщини – Андрію Докторенку та Степану Чобану.


ПО ТЕМІ:

Щоб молоде покоління знало: у світ вийшла книга про Героїв України з Кременчуччини
30 років прожив як 90: історія Максима Кагала – загиблого у боях за Маріуполь чемпіона світу

1
Автор: Дарія Згура
Теги: ветерани війна допомога Зеленський Максим Кагал
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх