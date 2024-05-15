"Полтаваобленерго" повідомляє, що відключатимуть з 1-ї по 3-тю черги
Сьогодні, 15 травня, о 19.28 на Полтавщині застосували графіки аварійного віключення електроенергії. Про це повідомляють у пресслужбі «Полтаваобленерго».
За попреедньою інформацією, відключення стосуватимуться споживачів з 1-ї по 3-тю черги.
У «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.
— Сам графік являє собою перелік ліній електропередач із зазначеною по кожній лінії потужністю, яка повинна бути вимкнена по цьому графіку, у разі його застосування. Тобто фактично це не графік з розбивкою по датах чи по часу, а перелік ліній електропередач, які підлягають відключенню у разі надходження команди про застосування графіка, — пише «Полтаваобленерго».
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За даними пресслужби
НЕК «Укренерго», сьогодні, з 15.25 до 22.00 графіки аварійних відключень застосували по усіх регіонах України.
Причиною таких обмежень називають збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.
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