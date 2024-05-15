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Де у Кременчуці у четвер не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть вланові ремонтні роботи

У четвер, 16 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00

  • с. Соснівка.

З 8.00 до 19.00

  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки;
  • вул. Проліскова, 5, 11;
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича;
  • вул. Василя Стуса;
  • вул. Гайдамацька;
  • пров. Грузинський;
  • вул. Кавалерійська;
  • вул. Космонавтів;
  • пров. Космонавтів;
  • туп. Космонавтів;
  • вул. Ліщинова;
  • пров. Олега Ольжича;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • туп. Пилипа Орлика;
  • пров. Сергія Петренка;
  • пров. Чигиринський;
  • вул. Чорноморська;
  • пров. Чорноморський;
  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна, 1-29;
  • туп. 1-й Деповський;
  • туп. 2-й Деповський;
  • вул. Деповська;
  • вул. Запорізька;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Редутна;
  • пров. Сковороди;
  • пров. Столярний;
  • вул. Фурштадтська;
  • пров. Івана Кожедуба, 13-32;
  • вул. Ковальська, 35-37;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
  • вул. Лінійна, 1-4;
  • вул. Макаренка, 1-49Б;
  • вул. Павла Чубинського, 21-33;
  • пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24;
  • пров. Тополевий, 14, 20;
  • вул. Ковальська, 30/24, 35;
  • вул. Виноградна;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Єгорова;
  • пров. Івана Франка;
  • вул. Івана Франка;
  • пров. Крюківський;
  • вул. Насосна;
  • пров. Насосний;
  • вул. Революціонерів;
  • пров. Революціонерів;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Тупикова;
  • пров. Ушинського;
  • пров. Федора Мазуленка;
  • пров. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Республіканська;
  • пров. 1-й Ливарний, 11, 13;
  • вул. Ковальська, 26, 28, 30, 32, 32Б, 39;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 10-20А;
  • вул. Макаренка, 51-61;
  • пров. Передовий, 1-14;
  • пров. Бакинський, 5/7, 8/8;
  • пров. Градижський, 10/7-30;
  • пров. Західний, 5-8/9;
  • пров. Зв’язковий, 46-55/15;
  • вул. Кооперативна, 43/1-84;
  • пров. Липневий, 6-11;
  • вул. Проектна, 34;
  • вул. Раїси Кириченко, 36А;
  • вул. Богдана Хмельницького, 152/2-168;
  • вул. Бригадна, 12-46;
  • пров. Бригадний, 2А-23;
  • пр-д Бригадний, 2/20-22/1;
  • вул. Громадянська, 26-55;
  • пров. Дачний, 1-11;
  • пр. Дачний, 3-15;
  • вул. Раїси Кириченко, 3-26;
  • пров. Бакинський, 5/6;
  • пров. Бар’єрний, 2/5, 6;
  • вул. Братів Тютюнників, 4-27;
  • вул. Гійома Боплана, 38-78А;
  • пров. Градижський, 4, 6;
  • вул. Каховська, 1-43/2;
  • вул. Кооперативна, 19/50/4;
  • вул. Лугова, 8-37;
  • пров. Луговий, 2/25-9;
  • вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;
  • пр-д Луговий, 2/25;
  • вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
  • пров. Василя Докучаєва, 11;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 7-18;
  • пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
  • пров. Мирний, 28;
  • вул. Автозаводська, 11-32;
  • туп. Автозаводський, 2;
  • вул. Харківська, 10-30;
  • вул. Ботанічна, 21-34;
  • пр-д Івана Калиновича, 1-22;
  • пров. Князя Олега, 1-2/6;
  • вул. Кооперативна, 116, 116А;
  • вул. Юрія Кондратюка, 1-2В;
  • туп. 1й, 2й Гайдамацький;
  • вул. А. Герасимовича;
  • пров. Вагонобудівний;
  • вул. Василя Стуса;
  • пров. Василя Стуса;
  • пров. Гайдамацький;
  • вул. Г. Чуркіна;
  • вул. І. Миколайчука;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Лейтенанта Покладова;
  • пров. Лікаря Самойловича;
  • вул. Ліщинова;
  • вул. Михайлівська;
  • вул. Небесної Сотні;
  • вул. Софіївська;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Пилипа Орлика;
  • пров. Михайлівський;
  • вул. Козацька, 3-26/24;
  • просп. Полтавський, 15-27;
  • пров. Давида Гурамішвілі, 1.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Академіка Маслова, 24;
  • вул. Івана Мазепи, 8Б, 15.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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