Де у Кременчуці у четвер не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть вланові ремонтні роботи

У четвер, 16 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00 с. Соснівка. З 8.00 до 19.00 с. Мала Кохнівка;

с. Потоки;

вул. Проліскова, 5, 11;

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10. З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича;

вул. Василя Стуса;

вул. Гайдамацька;

пров. Грузинський;

вул. Кавалерійська;

вул. Космонавтів;

пров. Космонавтів;

туп. Космонавтів;

вул. Ліщинова;

пров. Олега Ольжича;

пров. Пилипа Орлика;

туп. Пилипа Орлика;

пров. Сергія Петренка;

пров. Чигиринський;

вул. Чорноморська;

пров. Чорноморський;

вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна, 1-29;

туп. 1-й Деповський;

туп. 2-й Деповський;

вул. Деповська;

вул. Запорізька;

вул. Миколи Кучми;

вул. Редутна;

пров. Сковороди;

пров. Столярний;

вул. Фурштадтська;

пров. Івана Кожедуба, 13-32;

вул. Ковальська, 35-37;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;

вул. Лінійна, 1-4;

вул. Макаренка, 1-49Б;

вул. Павла Чубинського, 21-33;

пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24;

пров. Тополевий, 14, 20;

вул. Ковальська, 30/24, 35;

вул. Виноградна;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Єгорова;

пров. Івана Франка;

вул. Івана Франка;

пров. Крюківський;

вул. Насосна;

пров. Насосний;

вул. Революціонерів;

пров. Революціонерів;

вул. Республіканська;

вул. Тупикова;

пров. Ушинського;

пров. Федора Мазуленка;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Республіканська;

пров. 1-й Ливарний, 11, 13;

вул. Ковальська, 26, 28, 30, 32, 32Б, 39;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 10-20А;

вул. Макаренка, 51-61;

пров. Передовий, 1-14;

пров. Бакинський, 5/7, 8/8;

пров. Градижський, 10/7-30;

пров. Західний, 5-8/9;

пров. Зв’язковий, 46-55/15;

вул. Кооперативна, 43/1-84;

пров. Липневий, 6-11;

вул. Проектна, 34;

вул. Раїси Кириченко, 36А;

вул. Богдана Хмельницького, 152/2-168;

вул. Бригадна, 12-46;

пров. Бригадний, 2А-23;

пр-д Бригадний, 2/20-22/1;

вул. Громадянська, 26-55;

пров. Дачний, 1-11;

пр. Дачний, 3-15;

вул. Раїси Кириченко, 3-26;

пров. Бакинський, 5/6;

пров. Бар’єрний, 2/5, 6;

вул. Братів Тютюнників, 4-27;

вул. Гійома Боплана, 38-78А;

пров. Градижський, 4, 6;

вул. Каховська, 1-43/2;

вул. Кооперативна, 19/50/4;

вул. Лугова, 8-37;

пров. Луговий, 2/25-9;

вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;

пр-д Луговий, 2/25;

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

пров. Василя Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28;

вул. Автозаводська, 11-32;

туп. Автозаводський, 2;

вул. Харківська, 10-30;

вул. Ботанічна, 21-34;

пр-д Івана Калиновича, 1-22;

пров. Князя Олега, 1-2/6;

вул. Кооперативна, 116, 116А;

вул. Юрія Кондратюка, 1-2В;

туп. 1й, 2й Гайдамацький;

вул. А. Герасимовича;

пров. Вагонобудівний;

вул. Василя Стуса;

пров. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

вул. Г. Чуркіна;

вул. І. Миколайчука;

вул. Космонавтів;

вул. Лейтенанта Покладова;

пров. Лікаря Самойловича;

вул. Ліщинова;

вул. Михайлівська;

вул. Небесної Сотні;

вул. Софіївська;

вул. Тіниста;

вул. Чорноморська;

вул. Пилипа Орлика;

пров. Михайлівський;

вул. Козацька, 3-26/24;

просп. Полтавський, 15-27;

пров. Давида Гурамішвілі, 1. З 6.00 до 18.00 вул. Академіка Маслова, 24;

вул. Івана Мазепи, 8Б, 15.

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