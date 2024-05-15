Де у Кременчуці у четвер не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:32
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Енергетики проводитимуть вланові ремонтні роботи
У четвер, 16 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00
З 8.00 до 19.00
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки;
- вул. Проліскова, 5, 11;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10.
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Гайдамацька;
- пров. Грузинський;
- вул. Кавалерійська;
- вул. Космонавтів;
- пров. Космонавтів;
- туп. Космонавтів;
- вул. Ліщинова;
- пров. Олега Ольжича;
- пров. Пилипа Орлика;
- туп. Пилипа Орлика;
- пров. Сергія Петренка;
- пров. Чигиринський;
- вул. Чорноморська;
- пров. Чорноморський;
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна, 1-29;
- туп. 1-й Деповський;
- туп. 2-й Деповський;
- вул. Деповська;
- вул. Запорізька;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Редутна;
- пров. Сковороди;
- пров. Столярний;
- вул. Фурштадтська;
- пров. Івана Кожедуба, 13-32;
- вул. Ковальська, 35-37;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
- вул. Лінійна, 1-4;
- вул. Макаренка, 1-49Б;
- вул. Павла Чубинського, 21-33;
- пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24;
- пров. Тополевий, 14, 20;
- вул. Ковальська, 30/24, 35;
- вул. Виноградна;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Єгорова;
- пров. Івана Франка;
- вул. Івана Франка;
- пров. Крюківський;
- вул. Насосна;
- пров. Насосний;
- вул. Революціонерів;
- пров. Революціонерів;
- вул. Республіканська;
- вул. Тупикова;
- пров. Ушинського;
- пров. Федора Мазуленка;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Республіканська;
- пров. 1-й Ливарний, 11, 13;
- вул. Ковальська, 26, 28, 30, 32, 32Б, 39;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 10-20А;
- вул. Макаренка, 51-61;
- пров. Передовий, 1-14;
- пров. Бакинський, 5/7, 8/8;
- пров. Градижський, 10/7-30;
- пров. Західний, 5-8/9;
- пров. Зв’язковий, 46-55/15;
- вул. Кооперативна, 43/1-84;
- пров. Липневий, 6-11;
- вул. Проектна, 34;
- вул. Раїси Кириченко, 36А;
- вул. Богдана Хмельницького, 152/2-168;
- вул. Бригадна, 12-46;
- пров. Бригадний, 2А-23;
- пр-д Бригадний, 2/20-22/1;
- вул. Громадянська, 26-55;
- пров. Дачний, 1-11;
- пр. Дачний, 3-15;
- вул. Раїси Кириченко, 3-26;
- пров. Бакинський, 5/6;
- пров. Бар’єрний, 2/5, 6;
- вул. Братів Тютюнників, 4-27;
- вул. Гійома Боплана, 38-78А;
- пров. Градижський, 4, 6;
- вул. Каховська, 1-43/2;
- вул. Кооперативна, 19/50/4;
- вул. Лугова, 8-37;
- пров. Луговий, 2/25-9;
- вул. Раїси Кириченко, 76-96/4;
- пр-д Луговий, 2/25;
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- пров. Василя Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
- пров. Мирний, 28;
- вул. Автозаводська, 11-32;
- туп. Автозаводський, 2;
- вул. Харківська, 10-30;
- вул. Ботанічна, 21-34;
- пр-д Івана Калиновича, 1-22;
- пров. Князя Олега, 1-2/6;
- вул. Кооперативна, 116, 116А;
- вул. Юрія Кондратюка, 1-2В;
- туп. 1й, 2й Гайдамацький;
- вул. А. Герасимовича;
- пров. Вагонобудівний;
- вул. Василя Стуса;
- пров. Василя Стуса;
- пров. Гайдамацький;
- вул. Г. Чуркіна;
- вул. І. Миколайчука;
- вул. Космонавтів;
- вул. Лейтенанта Покладова;
- пров. Лікаря Самойловича;
- вул. Ліщинова;
- вул. Михайлівська;
- вул. Небесної Сотні;
- вул. Софіївська;
- вул. Тіниста;
- вул. Чорноморська;
- вул. Пилипа Орлика;
- пров. Михайлівський;
- вул. Козацька, 3-26/24;
- просп. Полтавський, 15-27;
- пров. Давида Гурамішвілі, 1.
З 6.00 до 18.00
- вул. Академіка Маслова, 24;
- вул. Івана Мазепи, 8Б, 15.
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