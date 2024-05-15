На Полтавщині застосують графік погодинного відключення світла

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 406

16 травня у Полтавській області «Полтаваобленерго» планує застосувати графік погодинного відключення світла. Діятиме він з опівночі. Про це повідомили на телеграм-каналі акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

Графік застосовують через дефіцит електричної потужності, розповіли на підприємстві.

— Інформація щодо тривалості перерв у електропостачанні буде розміщена додатково після доведення НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної потужності, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в області для споживачів ввели графік аварійних відключень світла та обмежили споживання електроенергії для підприємств.