На Полтавщині застосують графік погодинного відключення світла

16 травня у Полтавській області «Полтаваобленерго» планує застосувати графік погодинного відключення світла. Діятиме він з опівночі. Про це повідомили на телеграм-каналі акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
Графік застосовують через дефіцит електричної потужності, розповіли на підприємстві.
Нагадаємо, сьогодні в області для споживачів ввели графік аварійних відключень світла та обмежили споживання електроенергії для підприємств.
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