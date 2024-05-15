З початку року на водоймах Полтавщини загинули вже 13 людей — ДСНС

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Всього в області сталося 16 нещасних випадків на воді — шістьох людей вдалося врятувати

З початку року на водоймах області сталося 16 нещасних випадків, загинули 13 людей, а шістьох вдалося врятувати. Про це на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини повідомив тимчасово виконувач обов’язки начальника Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області Андрій Хижняк.

В управлінні проаналізували загибель людей на воді в попередні роки та встановили, що найчастіше нещасні випадки стаються в непристосованих та не обладнаних для купання місцях, де відсутні рятувальні пости.

— На 15 травня в області визначено 39 місць масового відпочинку: в Полтавському районі — 6, Кременчуцькому районі — 22, Лубенському — 2 місця, Миргородському районі — 9 місць масового відпочинку. Усі вони будуть обстежені на готовність до початку купального сезону за участі фахівців ДСНС, — зазначив Андрій Хижняк.

За його словами, для запобігання нещасних випадків на воді рятувальники Полтавщини проводять комплекс профілактичних заходів.

— Рятувальники спільно з представниками поліції розпочали проведення рейдів біля водних об’єктів, під час яких розповідають відпочивальникам правила дотримання безпеки під час перебування на водних об’єктах. У медіа розповсюджуються матеріали щодо дотримання правил безпеки на воді. Розміщуються пам’ятки на стендах поблизу водойм, у місцях масового перебування людей та в закладах освіти, — зауважив Андрій Хижняк.

Він додав, що працівники ДСНС систематично проводять у навчальних закладах області онлайн та офлайн-заняття, зокрема щодо безпечного поводження на воді.

Нагадаємо, протягом 2023 року у водоймах Полтавщини потонули 52 людини, з них 8 — діти.