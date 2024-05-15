З початку року на водоймах Полтавщини загинули вже 13 людей — ДСНС

З початку року на водоймах області сталося 16 нещасних випадків, загинули 13 людей, а шістьох вдалося врятувати. Про це на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини повідомив тимчасово виконувач обов’язки начальника Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області Андрій Хижняк.
В управлінні проаналізували загибель людей на воді в попередні роки та встановили, що найчастіше нещасні випадки стаються в непристосованих та не обладнаних для купання місцях, де відсутні рятувальні пости.
За його словами, для запобігання нещасних випадків на воді рятувальники Полтавщини проводять комплекс профілактичних заходів.
Він додав, що працівники ДСНС систематично проводять у навчальних закладах області онлайн та офлайн-заняття, зокрема щодо безпечного поводження на воді.
Нагадаємо, протягом 2023 року у водоймах Полтавщини потонули 52 людини, з них 8 — діти.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.