25-річний кременчужанин, якому містяни збирали на РЕБ, отримав контузію та просить земляків про допомогу

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 781

Артем Попов воює на фронті вже третій рік і, попри отриману контузію, знову рветься у бій, але просить допомогти зібрати на новий РЕБ, адже придбаний за кошти кременчужан у березні був знищений під час артобстрілу

«Кременчуцький Телеграф» у лютому розповів про 24-річного молодшого сержанта Артема Попова з нашого міста, який захищає Україну з перших днів повномасштабної війни. Напередодні російського вторгнення, почувши про небезпеку, він повернувся з Польщі та восени 2021 року приєднався до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади як навідник-оператор танку, а згодом був призначений командиром Т-80БВ.

У перший день повномасштабного вторгнення Артем Попов у складі своєї танкової роти висунувся назустріч росіянам вранці під Горлівкою і прийняв перший бій. Потім його танк обороняв позиції, захищаючи трасу Ізюм-Слов’янськ. У складі підрозділу 95 ОДШБр він брав участь у боях поблизу сіл Довгенького, Суха Кам’янка та Кам’янка. Згодом десантники звільняли від російських окупантів місто Ізюм на Харківщині, а у вересні 2022 року визволяли Харківщину.

Потім була 7-місячна оборона у Кремінському лісі на Луганщині, а у 2023 році танкову роту 95 ОДШБр перекинули на Куп’янський напрямок, де тривали запеклі бої. Де він воює зараз, Артем не сказав, але це ділянка фронту, де тривають найзапекліші бої.

Він розповів нашому виданню, що 95-ту ОДШБр не виводять з зони бойових дій вже понад два роки — десантники воюють добре, а замінити їх ніким.

Для захисту танку від FPV-дронів у лютому він збирав на мобільний комплекс РЕБ «Синиця-1».

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Після публікації статті про Артема Попова лише за перший день зборів кременчужани надіслали танкісту понад 30 тисяч гривень, а за тиждень на картку для придбання комплексів РЕБ надійшло 109 тисяч гривень.

Придбаний РЕБ захищав танкістів на фронті від дронів понад два місяці. Проте, під час чергового артобстрілу його знищили — снаряд розірвався поруч і комплекс РЕБ згорів. Артем Попов отримав контузію і тиждень лікувався у військовому шпиталі.

— Трохи контузило, але це у мене не вперше. Трохи відлежався, ногу підремонтували та повернувся до хлопців. Нас арта накрила — ми їм дуже сильно дошкуляли стрільбою із закритих позицій. Вони 40 хвилин по нас лупили. РЕБ-систему звісно шкода. Від дронів вона нас захищала понад два місяці, а від арти сама себе не захистила. Тепер треба збирати на новий комплекс РЕБ — він нас здорово виручав, — розповів Артем Попов.

Нагадаємо, що за перші два роки війни Артем Попов отримав дві контузії, проте на лікування до шпиталю не їздив. Як він пояснив, танк без навідника-оператора — це не бойова машина, а без командира — тим паче.

Проте, цього разу після чергової контузії довелося лікуватися.

На питання, що сталося з членами його екіпажу, відповів, що усі живі й ніхто не отримав поранень.

— Екіпаж цілий. Я один пішов до танку з укриття — хотів його вивезти. Але поруч розірвався снаряд і тому це зробити не вдалося, — додав командир.

До речі, напередодні третьої контузії Артему Попову виповнилося 25 років.

Він пояснив, що без захисту танку від FPV-дронів мобільним комплексом РЕБ зараз на фронті вкрай небезпечно — кількість дронів за останні місяці значно зросла. А для придбання системи РЕБ потрібно 100 000 грн.

Для охочих допомогти танкісту-кременчужанину у придбанні комплексу РЕБ надаємо номер його картки — 5375 4112 1816 8578 (Попов Артем Сергійович)

Посилання на банку ТУТ (на РЕБ систему).