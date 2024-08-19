З'явилось відео, як патрульні вчора загасили автівку в центрі Кременчука

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 169 Коментарів: 1

Один з них, Ростислав Богданов — ексфотограф «кременчуцького Телеграфа»

19 серпня пресслужба патрульної поліції оприлюднила відео того, як інспектори вчора, 18 серпня, загасили палаючу автівку на вул. Соборній у Кременчуці.