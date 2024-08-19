З'явилось відео, як патрульні вчора загасили автівку в центрі Кременчука

19 серпня пресслужба патрульної поліції оприлюднила відео того, як інспектори вчора, 18 серпня, загасили палаючу автівку на вул. Соборній у Кременчуці.
Близько 17.00 патрульні Ростислав Богданов та Григорій Коренюк побачили автомобіль, з-під капоту якого йшов дим і виднілося полум’я.
Інспектори зупинилися й, схопивши вогнегасник, побігли на допомогу.
Коли небезпека минула, поліцейські допомогли прибрати автомобіль з проїжджої частини в безпечне місце.
Нагадаємо, 19 серпня на вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова у Кременчуці також горів легковик.
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