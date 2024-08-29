Завтра Кременчук попрощається із військовим Олександром Чоповим

Завтра, 30 серпня, у Кременчуці попрощаються із померлим військовим Олександром Чоповим. Про це інформують у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Військовослужбовець помер 18 серпня внаслідок отриманих поранень.
У полеглого воїна лишилися батьки.
Прощання та поховання Олександра Чопового відбудеться завтра, 30 серпня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового.
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