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Кременчук, Культура

У Кременчуці відкрили унікальну виставку медичної форми

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 500

 

Виставка доступна усім кременчужанам у вітрині дитячої міської бібліотеки

5 серпня у вітринах дитячої бібліотеки по вул.Соборній відкрили виставку, присвячену військовим медикам Кременчука. Як повідомив «Телеграфу» керівник фондів музею історії форми одягу в Кременчуці Роман Пацовський, вона стане прообразом майбутнього філії - музею історії військової медицини. 


- На жаль, обмежена площа дозволила показати лише малу частину наявних унікальних експонатів. На даній виставці кременчужанам і гостям нашого міста вперше демонструються багато унікальних матеріалів і документів про кременчуцьких військових медиків, в тому числі із особистих архівів трьох Заслужених лікарів України, полковників медичної служби Скринського Миколи Тимофійовича, Марущак Анатолія Олексійовича, Мацейчук Петра Васильовича, медичні прилади та інструмент і багато іншого. - поділився Роман Пацовський.
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Автор: Альона Душенко
Теги: виставка музей формы одежды
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