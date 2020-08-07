У Кременчуці відкрили унікальну виставку медичної форми

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5 серпня у вітринах дитячої бібліотеки по вул.Соборній відкрили виставку, присвячену військовим медикам Кременчука. Як повідомив «Телеграфу» керівник фондів музею історії форми одягу в Кременчуці Роман Пацовський, вона стане прообразом майбутнього філії - музею історії військової медицини.





- На жаль, обмежена площа дозволила показати лише малу частину наявних унікальних експонатів. На даній виставці кременчужанам і гостям нашого міста вперше демонструються багато унікальних матеріалів і документів про кременчуцьких військових медиків, в тому числі із особистих архівів трьох Заслужених лікарів України, полковників медичної служби Скринського Миколи Тимофійовича, Марущак Анатолія Олексійовича, Мацейчук Петра Васильовича, медичні прилади та інструмент і багато іншого. - поділився Роман Пацовський.