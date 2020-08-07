COVID-19 в Україні: +1 199 нових випадків за добу

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9 серпня станом на 9.00 в Україні 80 949 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 897 летальних, 43 972 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1 199 нових випадків. Загалом проведено 1 169 351 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 317 пацієнтів. Про це повідомляє МОЗ України.





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