Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID-19 в Україні: +1 199 нових випадків за добу

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 557

 

У Полтавській області додалося троє нових хворих

9 серпня станом на 9.00 в Україні 80 949 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 897 летальних, 43 972 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1 199 нових випадків. Загалом проведено 1 169 351 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 317 пацієнтів. Про це повідомляє МОЗ України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2 974 випадки;
  • Волинська область — 4 282 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1 547 випадків;
  • Донецька область — 975 випадків;
  • Житомирська область — 2 131 випадок;
  • Закарпатська область — 5 765 випадків;
  • Запорізька область — 937 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5 676 випадків;
  • Кіровоградська область — 721 випадок;
  • м. Київ — 9 498 випадків;
  • Київська область — 4 176 випадків;
  • Львівська область — 10 851 випадок;
  • Луганська область — 153 випадки;
  • Миколаївська область — 705 випадків;
  • Одеська область — 4 165 випадків;
  • Полтавська область — 494 випадки (+3);
  • Рівненська область — 6 840 випадків;
  • Сумська область — 668 випадків;
  • Тернопільська область — 3 289 випадків;
  • Харківська область — 4 784 випадки;
  • Херсонська область — 267 випадків;
  • Хмельницька область — 1 346 випадків;
  • Чернівецька область — 6 669 випадків;
  • Черкаська область — 1 022 випадки;
  • Чернігівська область — 1 014 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
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