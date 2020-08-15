За ніч кременчуцькі патрульні впіймали двох п'яних водіїв

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 358

Обидва не мали документів на транспортні засоби

За ніч кременчуцькі патрульні впіймали двох п'яних водіїв без необхідних документів, повідомляє пресслужба патрульної поліції.







На вулиці Володимира Винниченка патрульні зупинили мопед Suzuki Letz. 27-річний водій керував ним без шолома. Під час розгляду справи водій не пред'явив реєстраційний документ на транспортний засіб та мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Інспектори склали на керманича адмінматеріали:

протокол за ч.1 ст.130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння)

постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред'явила реєстраційний документ на транспортний засіб) КУпАП.





На вулиці Чкалова поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2101, в якого не працювала ліва фара. Під час спілкування патрульні виявили у 24-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння та відсутність посвідчення водія відповідної категорії. Драгер показав результат — 0,78 проміле. Охоронці порядку склали на чоловіка адмінматеріали: