За ніч кременчуцькі патрульні впіймали двох п'яних водіїв без необхідних документів, повідомляє пресслужба патрульної поліції.
На вулиці Володимира Винниченка патрульні зупинили мопед Suzuki Letz. 27-річний водій керував ним без шолома. Під час розгляду справи водій не пред'явив реєстраційний документ на транспортний засіб та мав ознаки алкогольного сп'яніння.
Інспектори склали на керманича адмінматеріали:
На вулиці Чкалова поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2101, в якого не працювала ліва фара. Під час спілкування патрульні виявили у 24-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння та відсутність посвідчення водія відповідної категорії. Драгер показав результат — 0,78 проміле. Охоронці порядку склали на чоловіка адмінматеріали: