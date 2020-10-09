Біля Хоролу 28-річний водій насмерть збив двох хлопців

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 956 Коментарів: 1

У разі доведення вини, затриманому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі

8 жовтня неподалік міста Хорол, на 237 кілометрі автодороги «Київ-Харків», водій легковика насмерть збив двох молодих хлопців-пішоходів. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.





Заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін повідомив, що за кермом автомобіля Toyota Avensis знаходився 28-річний водій, який і наїхав на пішоходів 2002 та 1996 років народження, мешканців села Шишаки. Унаслідок ДТП обоє хлопців загинули на місці.





За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Наразі водія легкового автомобіля затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини затриманого йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.





Слідчі поліції встановлюють обставини та причини ДТП. Тривають слідчі дії.