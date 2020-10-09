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Надзвичайні новини, Полтавщина

Біля Хоролу 28-річний водій насмерть збив двох хлопців

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 956 Коментарів: 1

 

У разі доведення вини, затриманому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі

8 жовтня неподалік міста Хорол, на 237 кілометрі автодороги «Київ-Харків», водій легковика насмерть збив двох молодих хлопців-пішоходів. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.


Заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін повідомив, що за кермом автомобіля Toyota Avensis знаходився 28-річний водій, який і наїхав на пішоходів 2002 та 1996 років народження, мешканців села Шишаки. Унаслідок ДТП обоє хлопців загинули на місці.


За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Наразі водія легкового автомобіля затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини затриманого йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.


Слідчі поліції встановлюють обставини та причини ДТП. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: смертельное ДТП Хорол пешеход
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

584
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 16:40

поди сотни две тулил водятел... как бы ещё не отягощающие... жаль, не вернуть погибших. 


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