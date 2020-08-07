Троє членів виборчої комісії у Кременчуці під питанням

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Один з представників мешкає в Одещині, інший – у Миколаївщині, а ще один – відмовився брати участь у виборах

















Фото: Артем Коваленко

Вчора, 12 серпня, відбулося перше засідання Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії. Члени комісії прийняли присягу та затвердили графік роботи. Працюватиме виборча комісія в історичній будівлі банку, що на площі Перемоги (до цього комісія працювала в колишній будівлі школи №14, зараз ЦНАП – ред.).





Голова комісії Руслан Бушман зазначив, що у списку 18 членів комісії, проте троє з них не прийняли присягу й навряд будуть працювати. Двоє останніх зі списку – мешканці інших областей (Одеська та Миколаївська). Ще один член комісії - Олександра Громова - відмовилася брати участь у виборах.









За словами Руслана Бушмана, вони будуть звертатися до політичних партій з проханням зробити заміни. У разі неможливості – будуть працювати у складі 15 осіб.

Також голова відзначив, що в складі 12 досвідчених членів комісії, які мають досвід у роботі комісій на попередніх виборах.

Комісія працюватиме з 8.00 до 17.00. Прийматимуть на другому поверсі будівлі банку на площі Перемоги. З 5 вересня розпочнуть роботу спеціалісти та технічні працівники, яких залучать на умові цивільно-правових відносин.