«Облив бензином себе, дружину і підпалив»: подробиці трагедії на Полтавщині

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 2 336

На телеканалі ICTV вийшов сюжет «Надзвичайних новин» про випадок у Глобівці, де 4 серпня чоловік намагався спалити живцем колишню дружину.









У сюжеті йдеться, що місцеві навіть не підозрювали, що того вечора у сусідньому будинку відбувалася справжня розправа. До Ірини приїхав ексчоловік. Василь затягнув жінку до хати, зачинив на замок. Після цього облив бензином себе, дружину і підпалив.



Зі страшними опіками жінка спромоглася скинути з себе одяг, покликати через вікно старшу доньку, яка подала мамі шланг з городу. Обгоріла жінка спромоглася відправити дітей до сусідів і зателефонувати батькам, які і викликали пожежних та лікарів. Поки приїхали рятувальники Ірина загасила пожежу.





Нині жінка у реанімації. На неї чекає тривале лікування. За страшну трагедію карати тепер нікого - чоловік загинув.



