Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Надзвичайні новини

«Облив бензином себе, дружину і підпалив»: подробиці трагедії на Полтавщині

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 2 336

 

Жінка у реанімації, а чоловік - помер

На телеканалі ICTV вийшов сюжет «Надзвичайних новин» про випадок у Глобівці, де 4 серпня чоловік намагався спалити живцем колишню дружину.


У Полтавській області чоловік підпалив себе та колишню


У сюжеті йдеться, що місцеві навіть не підозрювали, що того вечора у сусідньому будинку відбувалася справжня розправа. До Ірини приїхав ексчоловік. Василь затягнув жінку до хати, зачинив на замок. Після цього облив бензином себе, дружину і підпалив.

Зі страшними опіками жінка спромоглася скинути з себе одяг, покликати через вікно старшу доньку, яка подала мамі шланг з городу. Обгоріла жінка спромоглася відправити дітей до сусідів і зателефонувати батькам, які і викликали пожежних та лікарів. Поки приїхали рятувальники Ірина загасила пожежу. 


Нині жінка у реанімації. На неї чекає тривале лікування. За страшну трагедію карати тепер нікого - чоловік загинув.


1
Автор: Руслана Горгола Відео: ICTV Джерело відео: youtube.com
Теги: поджог
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх