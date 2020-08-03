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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавській області чоловік підпалив себе та колишню

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 444

 

Полтавець загинув, жінка в реанімації

Увечері 4 серпня правоохоронцям стало відомо про пожежу в одному з приватних будинків в селі Глобівці Котелевського району. Правоохоронці, як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, з'ясували попередню причину пожежі: під час конфлікту чоловік ймовірно облив себе та жінку легкозаймистою речовиною та підпалив.


Учасниками конфлікту були 35-річна місцева мешканка та її колишній співмешканець 36 років, який проживав у Полтаві. У результаті інциденту полтавець від отриманих опіків загинув у кареті швидкої допомоги, а жінку з опіками доставили до реанімаційного відділення.


За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та ч.2 п.4 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлює слідство.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: поджог
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