У Полтавській області чоловік підпалив себе та колишню

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Увечері 4 серпня правоохоронцям стало відомо про пожежу в одному з приватних будинків в селі Глобівці Котелевського району. Правоохоронці, як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, з'ясували попередню причину пожежі: під час конфлікту чоловік ймовірно облив себе та жінку легкозаймистою речовиною та підпалив.





Учасниками конфлікту були 35-річна місцева мешканка та її колишній співмешканець 36 років, який проживав у Полтаві. У результаті інциденту полтавець від отриманих опіків загинув у кареті швидкої допомоги, а жінку з опіками доставили до реанімаційного відділення.





За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та ч.2 п.4 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлює слідство.