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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у керівництва військової частини пройшли обшуки

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 055 Коментарів: 1

Ймовірною причиною стала підозра у розкраданні військового майна

30 липня на Полтавщині провели обшук у керівництва військової частини А0312 (дислокується неподалік смт Селещина Машівського району - автор). Про це повідомило видання «Коло» з посиланням на власні джерела. В Управлінні СБУ в Полтавській області «ТЪ» підтвердили, що обшуки дійсно були.


За інформацією видання, ймовірною причиною обшуків є розкрадання військового майна на загальну суму понад 1 млн гривень, яке призначалось для бійців ООС та підтримання боєздатності збройних сил України на належному рівні.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: обыск
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 190
evil:
Сьогодні, 14:39

щури мають бути страченими


3 0

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