На Полтавщині у керівництва військової частини пройшли обшуки

Ймовірною причиною стала підозра у розкраданні військового майна
30 липня на Полтавщині провели обшук у керівництва військової частини А0312 (дислокується неподалік смт Селещина Машівського району - автор). Про це повідомило видання «Коло» з посиланням на власні джерела. В Управлінні СБУ в Полтавській області «ТЪ» підтвердили, що обшуки дійсно були.
За інформацією видання, ймовірною причиною обшуків є розкрадання військового майна на загальну суму понад 1 млн гривень, яке призначалось для бійців ООС та підтримання боєздатності збройних сил України на належному рівні.