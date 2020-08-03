На Полтавщині у керівництва військової частини пройшли обшуки

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30 липня на Полтавщині провели обшук у керівництва військової частини А0312 (дислокується неподалік смт Селещина Машівського району - автор). Про це повідомило видання «Коло » з посиланням на власні джерела. В Управлінні СБУ в Полтавській області «ТЪ» підтвердили, що обшуки дійсно були.





За інформацією видання, ймовірною причиною обшуків є розкрадання військового майна на загальну суму понад 1 млн гривень, яке призначалось для бійців ООС та підтримання боєздатності збройних сил України на належному рівні.