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Кременчук, Информцентр для участников АТО

В оточенні дельфінів: АТОвець з Кременчука пройшов сеанс дельфінотерапії

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 164

 

Для учасників АТО/ООС та родин загиблих АТОвців діє безкоштовна програма дельфінотерапії

Микола Маменко - учасник російсько-української війни та практичний психолог. Допомагаючи собі, вирішив допомагати іншим, тому після війни став допомагати побратимам повертатися у мирне життя. Микола одним з перших спробував на собі дельфінотерапію та взяв участь у Програмі реабілітації воїнів АТО. Про це «Телеграфу» повідомив координатор програми у Кременчуці Роман Пацовський.


 


Внаслідок бойових дій виникли проблеми в опорно-руховій та нервовій системах.


- Дельфінів бачив не вперше. Минулого року були з сім'єю в Одесі в дельфінарії, - зауважив Микола. - Коли поринав у воду - відчував невеликий страх перед ними. Бачиш їх наживо й маєш можливість доторкнутися. Наблизившись до дельфіна відчував вібрацію звуків й поринув у приємні емоції.


 


АТОвців Кеменчука та найближчих районів (Горішні Плавні, Семенівський, Глобинський, Козельщинський райони), а також родини загиблих учасників АТО/ООС запрошують безкоштовно відвідати дельфінотерпацію.


Для запису на відвідування дельфінарію необхідно:

  •  повідомлення про загибель учасника АТО
  • документи, що підтверджують родинні зв'язки 1й ступеня споріднення (батьки, чоловік, дружина, діти).


Для запису звертайтеся: координатор в Кременчуці та Кременчуцькому окрузі Роман Пацовський 093-355-25-25, 050-355-25-25.


Зауважимо, що є список протипоказань для дельфінотерапії:

  • Психічні захворювання, в першу чергу всі форми шизофренії
  • Наявність в тілі пацієнта будь-яких дренажів і трубок
  • Будь-які повністю не загоєні шви і рани
  • Деякі види часткової паралізації, в першу чергу нижньої частини тулуба
  • Шкірні захворювання, в рамках обмеження для відвідування басейну
  • Туберкульоз усіх форм


Про що нас має бути попереджено:

1. Якщо ви не вмієте плавати

2. Якщо для вас протипоказано перебування в солоній воді при температурі від +20 до +28 градусів.

3. Якщо у вас бувають випадки короткочасної втрати свідомості.

4. Якщо у вас є проблеми з орієнтацією в просторі або вестибулярним апаратом.

5. Якщо у вас відсутні кінцівки або їх частини.

6. Якщо в вашому тілі є будь-які сторонні предмети (медичні пластини, спиці, оскільки від боєприпасів, кулі або їх частини)


Для участі в програмі потрібна довідка не тільки з відсутністю протипоказань для відвідування басейну, а й з відсутністю протипоказань для дельфінотерапії (саме дельфінотерапії, а не відвідування дельфінарію). Дані довідки видає ваш сімейний лікар. У разі необхідності він може направити вас для консультацій у необхідних фахівців.

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Автор: Альона Душенко
Теги: дельфіни АТОвці
компанія «Інтера Люкс»

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