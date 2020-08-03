В оточенні дельфінів: АТОвець з Кременчука пройшов сеанс дельфінотерапії

Микола Маменко - учасник російсько-української війни та практичний психолог. Допомагаючи собі, вирішив допомагати іншим, тому після війни став допомагати побратимам повертатися у мирне життя. Микола одним з перших спробував на собі дельфінотерапію та взяв участь у Програмі реабілітації воїнів АТО. Про це «Телеграфу» повідомив координатор програми у Кременчуці Роман Пацовський.
Внаслідок бойових дій виникли проблеми в опорно-руховій та нервовій системах.
АТОвців Кеменчука та найближчих районів (Горішні Плавні, Семенівський, Глобинський, Козельщинський райони), а також родини загиблих учасників АТО/ООС запрошують безкоштовно відвідати дельфінотерпацію.
Для запису на відвідування дельфінарію необхідно:
Для запису звертайтеся: координатор в Кременчуці та Кременчуцькому окрузі Роман Пацовський 093-355-25-25, 050-355-25-25.
Зауважимо, що є список протипоказань для дельфінотерапії:
Про що нас має бути попереджено:
1. Якщо ви не вмієте плавати
2. Якщо для вас протипоказано перебування в солоній воді при температурі від +20 до +28 градусів.
3. Якщо у вас бувають випадки короткочасної втрати свідомості.
4. Якщо у вас є проблеми з орієнтацією в просторі або вестибулярним апаратом.
5. Якщо у вас відсутні кінцівки або їх частини.
6. Якщо в вашому тілі є будь-які сторонні предмети (медичні пластини, спиці, оскільки від боєприпасів, кулі або їх частини)
Для участі в програмі потрібна довідка не тільки з відсутністю протипоказань для відвідування басейну, а й з відсутністю протипоказань для дельфінотерапії (саме дельфінотерапії, а не відвідування дельфінарію). Дані довідки видає ваш сімейний лікар. У разі необхідності він може направити вас для консультацій у необхідних фахівців.