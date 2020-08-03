В оточенні дельфінів: АТОвець з Кременчука пройшов сеанс дельфінотерапії

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 164

Микола Маменко - учасник російсько-української війни та практичний психолог. Допомагаючи собі, вирішив допомагати іншим, тому після війни став допомагати побратимам повертатися у мирне життя. Микола одним з перших спробував на собі дельфінотерапію та взяв участь у Програмі реабілітації воїнів АТО. Про це «Телеграфу» повідомив координатор програми у Кременчуці Роман Пацовський.









Внаслідок бойових дій виникли проблеми в опорно-руховій та нервовій системах.





- Дельфінів бачив не вперше. Минулого року були з сім'єю в Одесі в дельфінарії, - зауважив Микола. - Коли поринав у воду - відчував невеликий страх перед ними. Бачиш їх наживо й маєш можливість доторкнутися. Наблизившись до дельфіна відчував вібрацію звуків й поринув у приємні емоції.









АТОвців Кеменчука та найближчих районів (Горішні Плавні, Семенівський, Глобинський, Козельщинський райони), а також родини загиблих учасників АТО/ООС запрошують безкоштовно відвідати дельфінотерпацію.





Для запису на відвідування дельфінарію необхідно:

повідомлення про загибель учасника АТО

документи, що підтверджують родинні зв'язки 1й ступеня споріднення (батьки, чоловік, дружина, діти).





Для запису звертайтеся: координатор в Кременчуці та Кременчуцькому окрузі Роман Пацовський 093-355-25-25, 050-355-25-25.





Зауважимо, що є список протипоказань для дельфінотерапії:

Психічні захворювання, в першу чергу всі форми шизофренії

Наявність в тілі пацієнта будь-яких дренажів і трубок

Будь-які повністю не загоєні шви і рани

Деякі види часткової паралізації, в першу чергу нижньої частини тулуба

Шкірні захворювання, в рамках обмеження для відвідування басейну

Туберкульоз усіх форм





Про що нас має бути попереджено:

1. Якщо ви не вмієте плавати

2. Якщо для вас протипоказано перебування в солоній воді при температурі від +20 до +28 градусів.

3. Якщо у вас бувають випадки короткочасної втрати свідомості.

4. Якщо у вас є проблеми з орієнтацією в просторі або вестибулярним апаратом.

5. Якщо у вас відсутні кінцівки або їх частини.

6. Якщо в вашому тілі є будь-які сторонні предмети (медичні пластини, спиці, оскільки від боєприпасів, кулі або їх частини)





Для участі в програмі потрібна довідка не тільки з відсутністю протипоказань для відвідування басейну, а й з відсутністю протипоказань для дельфінотерапії (саме дельфінотерапії, а не відвідування дельфінарію). Дані довідки видає ваш сімейний лікар. У разі необхідності він може направити вас для консультацій у необхідних фахівців.