У 25 тисяч гривень обходиться державі навчання одного школяра у Полтавській області

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 569 Коментарів: 1

Навчати школярів в містах державі обходиться на 10 тисяч грн дешевше, ніж у селі

23 тисячі грн на рік витрачає держава на навчання одного школяра в Україні. Про це у своєму Facebook, з посиланням на оновлені дані дашборда Міністерства фінансів, повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.





- По Україні середні видатки на одного учня у 2019 році складали 23 108 грн. Звертаємо увагу, що для їх вирахування враховувалися також видатки на дітей дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту в навчально-виховних комплексах. У 2018 році середні видатки на одного учня були меншими - вони складали 21 320 грн, хоча кількість учнів також була меншою (3 883 605), на відміну від 2019 року, коли кількість учнів зросла більш ніж на 79 тисяч і склала 3 962 979, - повідомив освітній омбудсмен.





У 2019 році найбільші середні видатки на одного учня були в Луганській області - 27 181 грн (при цьому, через тимчасово окуповані території та території проведення ООС, дані з яких не увійшли до дашборда, в цій області найменша кількість учнів), а найменші - в Одеській області - 20 329 грн.





Найбільше учнів у Дніпропетровській області - 324 226, а середні видатки на одного учня там становлять 21 064 грн.





- Розглядаючи окремо фінансування по областях у сільській та міській місцевостях, дашборд демонструє, що найменша кількість учнів, але з найбільшими середніми видатками на одного учня - 44 537 грн - також Луганській області. Найменші середні видатки у сільській місцевості Рівненської області - 25 755 грн. При цьому найбільша кількість учнів у селах Закарпатської області - 95 381, а видатки тут складають 26 677 грн - зазначає Горбачов.





У містах найбільша кількість учнів зафіксована в Києві - 285 019, далі - у Дніпропетровській - 281 847 та Харківській - 202 663 областях. Найменше учнів у містах Луганської області - 41 507.





Найбільші середні видатки на учнів міст Києва, Луганської та Кіровоградської областей: 24 394 грн, 22 021 грн, 21 622 грн відповідно. Найменші видатки на учня у містах Одеської області - 16 136 грн.





Якщо порівнюванти навчання у Полтавській області, то тут навчання одного учня обходиться вище середнього - 25 106 грн. Полтавська область увійшла у пятірку з найдорожчим навчанням. Цікаво, що навчання в місті обходиться дешевше, ніж навчання у селі - 18 884 грн та 39 164 грн відповідно.