Сім років тюрми присудили водію з Миргорода, який насмерть збив велосипедиста

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 798

Миргородський міськрайонний суд визнав винним 38-річного миргородця у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та за залишенні в небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України). Чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Про це стало відомо від пресслужби прокуратури Полтавської області.





Встановлено, що у лютому 2015 року обвинувачений перебував за кермом нетверезим. Він наїхав на велосипедиста і втік. Унаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження і помер у лікарні, так і не прийшовши до тями.