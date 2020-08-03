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Надзвичайні новини, Полтавщина

Сім років тюрми присудили водію з Миргорода, який насмерть збив велосипедиста

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 798

Чоловік скоїв ДТП і втік

Миргородський міськрайонний суд визнав винним 38-річного миргородця у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та за залишенні в небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України). Чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Про це стало відомо від пресслужби прокуратури Полтавської області.


Встановлено, що у лютому 2015 року обвинувачений перебував за кермом нетверезим. Він наїхав на велосипедиста і втік. Унаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження і помер у лікарні, так і не прийшовши до тями.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ДТП велосипедист
компанія «Інтера Люкс»

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