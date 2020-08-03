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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Білі» vs «чорні»: хокеїсти «Кременчука» провели двосторонню гру

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 241

 

Команда з Кременчука посилено готується до рестарту змагань

Хокейний клуб «Кременчук» провів на учбово-тренувальному зборі до плей-оф УХЛ-Парі-Матч та нового сезону першу двосторонню гру. Про це повідомляє пресслужба ХК «Кременчук».

 

Хокеїсти були поділені на дві групи: одна з яких виступала у чорних майках, а друга - у білих. «Білі» перемогли з рахунком 4:2.


Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький після тренування зауважив:


- Для першої двосторонньої гри команда показала непогані швидкості, попри те, що в діях гравців було трохи сумбуру. У хлопців були бажання і самовіддача, розігрували непогані комбінації, забивали красиві шайби. Я залишився задоволений грою.
 
Нагадаємо, що у понеділок хокеїсти кременчуцької команди вперше вийшли на лід та приступили до тренувань.
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Попередньо 7 клубів надали заявку в УХЛ на новий сезон:

  • Білий Барс (Біла Церква)
  • Дніпро (Херсон)
  • Донбас (Донецьк)
  • Кременчук (Кременчук)
  • Крижані Вовки (Київ)
  • Маріуполь (Маріуполь)
  • Сокіл (Київ)
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
компанія «Інтера Люкс»

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