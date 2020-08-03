«Білі» vs «чорні»: хокеїсти «Кременчука» провели двосторонню гру

Команда з Кременчука посилено готується до рестарту змагань
Хокейний клуб «Кременчук» провів на учбово-тренувальному зборі до плей-оф УХЛ-Парі-Матч та нового сезону першу двосторонню гру. Про це повідомляє пресслужба ХК «Кременчук».
Хокеїсти були поділені на дві групи: одна з яких виступала у чорних майках, а друга - у білих. «Білі» перемогли з рахунком 4:2.
Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький після тренування зауважив:
- Для першої двосторонньої гри команда показала непогані швидкості, попри те, що в діях гравців було трохи сумбуру. У хлопців були бажання і самовіддача, розігрували непогані комбінації, забивали красиві шайби. Я залишився задоволений грою.
Нагадаємо, що у понеділок хокеїсти кременчуцької команди вперше вийшли на лід та приступили до тренувань.
Попередньо 7 клубів надали заявку в УХЛ на новий сезон:
- Білий Барс (Біла Церква)
- Дніпро (Херсон)
- Донбас (Донецьк)
- Кременчук (Кременчук)
- Крижані Вовки (Київ)
- Маріуполь (Маріуполь)
- Сокіл (Київ)