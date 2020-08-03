«Білі» vs «чорні»: хокеїсти «Кременчука» провели двосторонню гру

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 241

Хокейний клуб «Кременчук» провів на учбово-тренувальному зборі до плей-оф УХЛ-Парі-Матч та нового сезону першу двосторонню гру. Про це повідомляє пресслужба ХК «Кременчук».

Хокеїсти були поділені на дві групи: одна з яких виступала у чорних майках, а друга - у білих. «Білі» перемогли з рахунком 4:2.





Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький після тренування зауважив:





- Для першої двосторонньої гри команда показала непогані швидкості, попри те, що в діях гравців було трохи сумбуру. У хлопців були бажання і самовіддача, розігрували непогані комбінації, забивали красиві шайби. Я залишився задоволений грою.

Нагадаємо, що у понеділок хокеїсти кременчуцької команди вперше вийшли на лід та приступили до тренувань.