Хто буде у Кременчуцькій виборчій комісії: ЦВК затвердив склад

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Вчора, 10 серпня, Центральна виборча комісія оприлюднила склад Кременчуцької міської виборчої комісії. Загалом Центральна виборча комісія утворила та сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій.









Кременчуцьку міську територіальну виборчу комісію очолив Руслан Бушман, який на минулих виборах був від партії Заступ та «Опозиційний блок» (у 2015 році на місцевих виборах). Тепер голова комісії представляє політичну партію «Слуга народу».





Кременчуцька міська територіальна виборча комісія

Полтавської області Голова комісії – Бушман Руслан Васильович, 1973 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу). Заступник голови комісії – Стрючаліна Вікторія Іванівна, 1985 року народження – від місцевої організації Політичної партії «Солідарність жінок України» (пункт 2 частини другої статті 203 Кодексу). Секретар комісії – Гончар Тетяна Іванівна, 1953 року народження – від місцевої організації Політичної партії «За Майбутнє» (пункт 2 частини другої статті 203 Кодексу). Члени комісії: Гриценко Артем Іванович, 1984 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Громова Олександра Леонідівна, 1971 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ТВОГО МІСТА» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Дмитерко Алла Миколаївна, 1962 року народження – від місцевої організації Політичної партії «Громадянський рух «Спільна Справа» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Заікіна Людмила Іванівна, 1957 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Карамзіна Наталія Вікторівна, 1962 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Крівченко Дарина Олександрівна, 1984 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Кузьменко Оксана Юріївна, 1982 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Кушнір Василь Васильович, 1963 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА ОДЕЩИНУ» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Магда Валентина Петрівна, 1975 року народження – від місцевої організації політичної партії «Громадянська позиція» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Майборода Михайло Олексійович, 1947 року народження – від місцевої організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Мельник Дмитро Іванович, 1975 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Русакова Марина Захарівна, 1969 року народження – від місцевої організації Політичної партії «Солідарність жінок України» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Холодкова Юлія Андріївна, 1993 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Шамрай Наталія Дмитрівна, 1969 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ МІСЦЕВИХ ГРОМАД» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Якусевич Юрій Генадійович, 1951 року народження – від місцевої організації політичної партії Конгрес Українських Націоналістів (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу).





Також сформована Кременчуцька районна ТВК та Полтавської обласної територіальної виборчої комісії





Кременчуцька районна територіальна виборча комісія

Полтавської області Голова комісії – Корепанова Ольга Григорівна, 1989 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу). Заступник голови комісії – Резнік Світлана Василівна, 1971 року народження – від місцевої організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу). Члени комісії

Бичек Жанна Анатоліївна, 1969 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Гриценко Марина Петрівна, 1975 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ТВОГО МІСТА» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Дудник Артур Сергійович, 1996 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДОВІРА» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Жеріхіна Олена Василівна, 1970 року народження – від місцевої організації політичної партії Конгрес Українських Націоналістів (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Зигаленко Андрій Олександрович, 1988 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Івасівка Михайло Богданович, 1985 року народження – від місцевої організації Політичної партії «ВЕЛИКА КРАЇНА» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Іпатенко Олена Леонідівна, 1974 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Кравченко Алла Андріївна, 1982 року народження – від місцевої організації Політичної партії «За Майбутнє» (пункт 2 частини другої статті 203 Кодексу); Кравченко Андрій Андрійович, 1989 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Кузнєцова Вікторія Володимирівна, 1979 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Кузьміна Людмила Василівна, 1960 року народження – від місцевої організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Кухар Дмитро Іванович, 1953 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Павленко Юлія Валеріївна, 1993 року народження – від місцевої організації Політичної партії «Солідарність жінок України» (пункт 2 частини другої статті 203 Кодексу); Панченко Ольга Юріївна, 1969 року народження – від місцевої організації Політичної партії «Час змін» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Цемах Анна Миколаївна, 1990 року народження – від місцевої організації Політичної партії «Сила і Честь» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу).





Полтавська обласна територіальна виборча комісія Голова комісії – Сердюк Людмила Вікторівна, 1954 року народження – від місцевої організації Політичної партії «Солідарність жінок України» (пункт 2 частини другої статті 203 Кодексу). Заступник голови комісії – Мякушко Надія Семенівна, 1956 року народження – від місцевої організації Політичної партії «За Майбутнє» (пункт 2 частини другої статті 203 Кодексу). Секретар комісії – Данильченко Тамара Іванівна, 1966 року народження – від місцевої організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу).

Члени комісії: Богодюк Сергій Олександрович, 1979 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Бокла Михайло Ярославович, 1958 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Гончаров Володимир Сергійович, 1994 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЩАСЛИВА УКРАЇНА» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Демянко Яна Володимирівна, 1975 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Євтушенко Галина Валентинівна, 1948 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Кадирова Олена Олександрівна, 1966 року народження – від місцевої організації Аграрної партії України (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Монастирський Олег Сергійович, 1981 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Однойко Наталія Олександрівна, 1947 року народження – від місцевої організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»(пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Петренко Сергій Іванович, 1989 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ" (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Пилипченко Валентина Анатоліївна, 1964 року народження – від місцевої організації Української партії «Зелена планета» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Писаренко В’ячеслав Петрович, 1950 року народження – від місцевої організації Політичної партії «Сила і Честь» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Потапов Віктор Володимирович, 1968 року народження – від місцевої організації Політичної партії «Стабільність та справедливість» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Притула Михайло Михайлович, 1964 року народження – від місцевої організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» (пункт 1 частини другої статті 203 Кодексу); Чужма Наталія Василівна, 1988 року народження – від місцевої організації Політичної партії «Наш край» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу); Яловенко Василь Леонідович, 1947 року народження – від місцевої організації Політичної партії «Інтернет партія України» (пункт 3 частини другої статті 203 Кодексу).