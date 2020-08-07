Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Кременчук

Де 12 серпня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 734

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

12 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Приходька, 104-128,
  • вул. Олександрійська, 5-23,
  • вул. 3-х Космонавтів, 54-87,
  • вул. Ростовська, 26-32,
  • вул. Верхньодніпровська, 3-21,
  • вул. Чкалова, 108-179,
  • пров. Винахідників Бикових, 4-27,
  • пров. Робітничий, 4-29,
  • пров. Сиваський, 3-30,
  • пр. Тупіковий, 1-7.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх