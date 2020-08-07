Футболісти «Шарліс» відсвяткували 10-річний ювілей

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 537

Кременчуцька команда активна не лише на полі, а й в соціальному житті

Цього року футбольна команда «Шарліс» відсвяткувала 10-річний ювілей. Команда «Шарліс» засновано у 2010 році за підтримки президентів та меценатів команди Ігоря Шварцмана та його брата В'ячеслава Шварцмана.





За 10 років команда стала великою сім'єю, яка об'єднує кілька поколінь футболістів. Першими гравцями в команді, які й досі виборюють нагороди на полях Кременчука є: Антон Диндіков, Олег Гориславець, Олег Галата, Євген Розка, Олександр Диндіков, В'ячеслав Варенік. Згодом команду підсилила молодь: Арсеній Поляков, Денис Галата, Денис та Микита Дудки, Данило Ніколаєв, Віктор Пилипенко, Влад Молько, Сергій Проша та Юрій Павлик.









Президенти команди ставлять перед гравцями ставлять самі високі цілі та задачі, тому «Шарліс» є триразовими володарями кубка Кременчука з футзалу пам'яті М.Белих, володар кубка пам'яті Дмитра Демиденка сезону 2019-2020 років, володар кубку Дніпра 2020 року, чемпіонами першої ліги, срібні та бронзові призери вищої ліги з футзалу Кременчука, дворазові чемпіони Кременчука з пляжного футболу, чотириразові срібні призери Кременчука з пляжного футболу.









На фото: Ігор та В'ячеслав Шварцмани





- Пане Ігор, як була створена команда?

- На підприємстві працює багато працівників, яким не байдужий футбол. Тому поспілкувавшись з працівниками і був заснований ФК «Шарліс». Так ми і здобули перші трофеї. Виграли чемпіонат з пляжного футболу 2010 року та 1 лігу з футзалу. А далі підвищення в класі і ми є постійними учасниками вищої ліги з футзалу Кременчука.









- Як Ваш футбольний клуб зміг досягти таких результатів?

- Основу команди складають досвідчені гравці, які разом з молодими футболістами змогли досягти таких результатів.





- Які перемоги Вам найбільше запам'яталися?





- У спорті відсутнє друге місце, є тільки перше, тому самі яскраві перемоги це виграші кубків з футзалу пам'яті М.Белих, кубка пам'яті Дмитра Демиденка сезону 2019-2020 року, адже фінал складається з однієї гри і боротьба у фіналах найзапекліша. Останні два роки нам протистояв «Транзит Сервіс» і якщо один матч ми виграли в лотереї пенальті, то другий фінал - за рахунок характеру команди. Програючи 0:2, зробили камбек на свою користь 3:2. Це дійсно було дуже велично.









- «Шарліс»щорічно декларує доходи в податковій інспекції Кременчука. Це Ваша ініціатива?





- Так. Наша команда традиційно в період декларування показує свої доходи і як представник бізнесу розумію, що добробут в нашому місті залежить від поповнення бюджету.









- Пандемія коронавірусу вплинула на весь футбольний світ. Які зараз плани у команди?

- Це велике випробування для всієї країни. Після дозволу на проведення змагань в місті до мене звернувся тренерський штаб ФК «Теплоенерго» і ми разом об'єднав зусилля взяли участь у розіграші кубка Дніпра в якому завоювали перемогу.





Кубок переможців у Кубку Дніпра