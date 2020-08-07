У Кременчуці зафільмували гранатового красеня, який проїхав на «червоний»

Водія тролейбуса оштрафували на 425 гривень
Наш читач Сергій поділилися з «Телеграфом» відео, на якому зафіксоване порушення правил дорожнього руху. 9 серпня тролейбус проїхав на заборонений сигнал світлофора біля зупинки «Кредмаш». Свідками порушення стали копи.
З власних джерел у патрульній поліції стало відомо, що на водія тролейбуса склали постанову за ч.2 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) КУпАП. Штраф - 425 гривень.
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