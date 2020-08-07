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Надзвичайні новини, Дороги & Дурні

У Кременчуці зафільмували гранатового красеня, який проїхав на «червоний»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 694 Коментарів: 6

Водія тролейбуса оштрафували на 425 гривень

Наш читач Сергій поділилися з «Телеграфом» відео, на якому зафіксоване порушення правил дорожнього руху. 9 серпня тролейбус проїхав на заборонений сигнал світлофора біля зупинки «Кредмаш». Свідками порушення стали копи.


З власних джерел у патрульній поліції стало відомо, що на водія тролейбуса склали постанову за ч.2 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) КУпАП. Штраф - 425 гривень.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело відео: читач Сергій
Теги: штраф троллейбус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

331
gansit:
Сьогодні, 16:39

Царям можна,а особенно под руководством цариц(кондукторов),можна и за буйки заплывать.Что же они такие хамовитые эти кондуктора то.


2 6
127
sv11:
Сьогодні, 17:30

"Что же они такие хамовитые эти кондуктора то."
так и водителя тролейбусов тоже не подарок. как станет посредине дороги, сразу на две полосы хоть перепрыгивай через него (особенно на участке от ж/д вокзала до рынка), а про заезд в карман на остановке, так это вообще не говорю

 


6 1
575
vetalman:
Сьогодні, 17:46

понабирают по Приватке 


5 1
106
VladimirS:
Сьогодні, 18:53

Как ещё пешеходов не задавил? Респект копам, которые на этот раз оказались в нужном месте!)


1 0
1 472
ankrem:
Сьогодні, 19:12

Так регулярно такое вижу. А тронуться на ранний желтый то вообще каждый считает долгом. 


1 0
327
Andron777:
Сьогодні, 19:15

Сейчас большинство водителей троллейбусов до этого управляли автомобилем и скорее всего легковым. Это видно по тому как они тормозят и набирают скорость. Это уже привычка и она, к сожалению, остается на всю жизнь. А вот те кто до обучения езды на троллейбусе не имел опыта вождения автомобиля тормозят плавно и набирают скорость тоже плавно. (вывод делаю из личных наблюдений)


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