21 серпня у Кременчуці відбудеться чемпіонат України з велоспорту

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Із 21 по 23 серпня у Кременчуці проходитиме відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту (шосе).



Відповідно до програми чемпіонату:

21 серпня велосипедисти змагатимуться у парній гонці на час на дистанції 10 км. Старт буде дано о 15.00 год., маршрут гонки пролягатиме вул. Занасипський шлях (поблизу УкрАвтогаз) до перехрестя вул. Занасипський шлях з Полтавським проспектом і зворотному напряму

велосипедисти змагатимуться у парній гонці на час на дистанції 10 км. Старт буде дано о 15.00 год., маршрут гонки пролягатиме вул. Занасипський шлях (поблизу УкрАвтогаз) до перехрестя вул. Занасипський шлях з Полтавським проспектом і зворотному напряму 22 серпня запланована гонка з вибуванням, дистанція 20 км. Старт о 10.00 год. поблизу парку «Студентський». Маршрут гонки пролягатиме вул. Велика Набережна до газової заправки Авто ринку та в зворотному напряму по вул. Велика Набережна до АЗС УкрНафта

23 серпня відбудеться гонка-критеріум, дистанція якої становитиме 30 км. Маршрут гонки пролягатиме площею Перемоги, вул. Генерала Жадова, вул. Першотравнева, вул. Перемоги, вул. Ігоря Сердюка, площа Перемоги. Старт о 10.00 год..

У фінальний день відкритого чемпіонату України з велосипедного спорту (шосе), 23 серпня, заплановане проведення дитячо-юнацьких велоперегонів «Юні чемпіони». Змагання серед підростаючих велосипедистів проходитимуть під гаслом «Юні чемпіони» з 10.00 до 13.00 год. на площі Перемоги.