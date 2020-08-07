9 санітарно-карантинних зон залишилося у Кременчуці

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На сьогодні у Кременчуці діє 9 санітарно-карантинних зон. За інформацією управління з питань НС і ЦЗН виконкому Кременчуцької міської ради, 11 серпня прийняте рішення про відновлення санітарної зони №6 в районі проспекту Лесі Українки. В цілому, на сьогодні у Кременчуці діє 9 санітарно-карантинних зон.





На графічному зображенні червоним кольором позначені території, що мають статус санітарно-карантинних зон.





Звертаємо увагу жителів мікрорайонів, де запроваджено дію санітарно-карантинних зон, на необхідності суворого дотримання протиепідемічних заходів безпеки і правил особистої гігієни.