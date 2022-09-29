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Кременчук

Герой України льотчик-винищувач Андрій Герус став Почесним громадянином Кременчука

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 947

 

Військовий не допустив висадки десанту агресора в кількості до 150 осіб на території Кіровоградської області

Льотчик-винищувач Андрій Герус став Почесним громадянином Кременчука. Командиру ланки винищувачів тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, старшому лейтенанту Андрію Герусу відповідно до рішення сесії Кременчуцької міської ради надали звання «Почесний громадянин Кременчука».

Андрій Герус є уродженцем Кременчуччини. Захищає українське небо від ворога від початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну. 26 лютого не допустив висадку десанту агресора в кількості до 150 осіб на території Кіровоградської області, знищивши російський військово-транспортний літак ІЛ-76. За успішне виконання цього бойового завдання Андрію Герусу надали звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка».

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Андрій Герус Почесний громадянин Герой України
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