Технології, які змінили Україну: до річниці Дня Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 350

До Дня міста Центральне громадське телебачення показало тізер, який мав бути початком документального циклу про Кременчук і не тільки.

Перший залізничний міст, один з перших трамваїв в Україні, Кременчуцька фортеця у виконанні французького королівського інженера де Боплана, Кременчуцька ГЕС і трагедія затоплених сіл. Це все історія рідного Кременчука. Після перемоги журналісти пообіцяли показати історичне кіно про Кременчук.