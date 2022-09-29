Технології, які змінили Україну: до річниці Дня Кременчука

До Дня міста Центральне громадське телебачення показало тізер, який мав бути початком документального циклу про Кременчук і не тільки.
Перший залізничний міст, один з перших трамваїв в Україні, Кременчуцька фортеця у виконанні французького королівського інженера де Боплана, Кременчуцька ГЕС і трагедія затоплених сіл. Це все історія рідного Кременчука. Після перемоги журналісти пообіцяли показати історичне кіно про Кременчук.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер