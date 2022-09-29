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Кременчук

Кременчужанина Василя Кравченка нагородили Почесним знаком «За заслуги перед містом»

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 360 Коментарів: 1

   

Чоловік член Кременчуцької міської організації роботодавців 

Почесним знаком «За заслуги перед містом» нагородили керівника Селянсько-фермерського господарства «Атланта», члена Кременчуцької міської організації роботодавців Василя Кравченка. Міський голова Віталій Малецький вручив почесний знак «За заслуги перед містом» Василю Кравченку на сесії Кременчуцької міської ради.

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Цієї високої відзнаки відомий у Кременчуці та за його межами керівник сільськогосподарського підприємства удостоєний за вагомі досягнення у професійній діяльності, особистий внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади, активну участь у благодійній і волонтерській діяльності. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: За заслуги перед містом
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Коментарі: 1

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Nikola2021:
Сьогодні, 16:32

Працьовита людина з великим сердцем!!!!!!!!!!!!


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