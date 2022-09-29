Кременчужанина Василя Кравченка нагородили Почесним знаком «За заслуги перед містом»

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 360 Коментарів: 1

Почесним знаком «За заслуги перед містом» нагородили керівника Селянсько-фермерського господарства «Атланта», члена Кременчуцької міської організації роботодавців Василя Кравченка. Міський голова Віталій Малецький вручив почесний знак «За заслуги перед містом» Василю Кравченку на сесії Кременчуцької міської ради.

Цієї високої відзнаки відомий у Кременчуці та за його межами керівник сільськогосподарського підприємства удостоєний за вагомі досягнення у професійній діяльності, особистий внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади, активну участь у благодійній і волонтерській діяльності.