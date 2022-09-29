Кременчужанину загрожує до 5 років за виправдовування війни РФ проти України

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 467

Кіберполіція Полтавщини спільно зі Службою безпеки України викрили кременчужанина у виправдовуванні війни РФ проти України. Чоловіку загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Правоохоронці встановили, що 62-річний житель Кременчука поширював через соцмережі матеріали, які містять схвалення протиправних дій країни-агресора, спрямованих на порушення суверенітету й територіальної цілісності України.

— Для розповсюдження деструктивного контенту чоловік створив власний акаунт в одній із масштабних соцмереж. Його протиправну діяльність викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області, спільно зі слідчими регіонального Управління СБУ, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Під час проведення санкціонованого судом обшуку за місцем мешкання фігуранта, слідчими вилучено комп’ютерну техніку та виявлено дописи, в яких фігурант глорифікував дії ворога та підтримував збройну агресію РФ на території України, — розповів Андрій Мірошніченко, начальник відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

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