На російсько-українській війні загинув Богдан Гапон з Кременчуччини

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Вчора, 17 лютого, у Кам’яних Потоках Кременчуцького району попрощалися із загиблим військовим Богданом Гапоном. Захисник України загинув на російсько-українській війні поблизу села Райгородка Сватівського району Луганської області.

Спочатку рідні попрощалися біля будинку воїна, далі відбулася панахида у Свято-Покровському храмі. Поховали військового на центральному кладовищі.

Зауважимо, що Богдан Олегович Гапон народився 10 лютого 1993 року. Мешканець с. Кам’яні Потоки навчався у ПТУ №6, з 2019 року працював на Крюківському вагонобудівному заводі.

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