Подробиці обстрілу «Амстору», борги Кременчука за опалення та затримання місцевих бандитів — головне за тиждень

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Призначення нової очільниці патрульної поліції Кременчука, пожежа на заводі у Власівці та що не так із закупівлями у тролейбусному управлінні — ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука та Полтавщини, які ви могли пропустити

На ПрАТ «Кременчукгаз» виникла складна економічна ситуація. Заборгованість населення за розподіл газу минулого року зросла у понад два рази й досягла 12 млн грн. Через це на підприємстві виникли проблеми з фінансуванням своєї діяльності та розглядаються різні варіанти «оптимізації» штатної чисельності. Ситуацію прокоментував голова правління компанії Богдан Оксененко.

Також цього тижня керівництво «Полтаватеплоенегро» звернулося з офіційним листом до мера Кременчука Віталія Малецького. Там повідомляється, що у зв’язку із заборгованістю частина міста може лишитися без опалення. Детальніше — у нашому матеріалі.

15 лютого близько 4.00 у селі Власівка Світловодської громади на Кіровоградщині у маслопресовому цеху заводу «Королівський смак» сталася пожежа. До гасіння пожежі залучали 25 надзвичайників, 6 машин 2-го пожежно-рятувального загону оперативної групи Головного управління та місцевої пожежної команди смт Власівка. Під час гасіння загинув начальник караулу 17-ої пожежно-рятувальної частини Світловодська, 29-річний Віктор Діденко. Більше про подію — у нашому матеріалі.

Цього тижня на Полтавщині правоохоронці затримали банду з 8-ми учасників на чолі з кримінальним авторитетом. Слідчі встановили, що саме ця банда причетна до умисного вбивства жителя Кременчука у вересні 2023 року. Також підозрювані готували вбивство заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради. Більше про діяльність злочинного угрупування та подробиці затримання учасників — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе під час інтерв’ю виданню «Цензор.нет» розповів про те, як поліціянти встановили особу пілота, задіяного в обстрілі «Амстору» 27 червня 2022 року, в результаті якого загинули 23 людини. Уривок з інтерв’ю читайте тут.

Також під суд потрапить один із полтавських «політекспертів», який писав замовні статті для проросійських медіа та відбілював у них ракетні обстріли росіянами території України, в тому числі і знищення «Амстору». Більше про справу — читайте в матеріалі.

З початку лютого 2024 року батальйон патрульної поліції Кременчука очолює майор Альона Стрижак. «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав коротку інформацію із відкритих джерел про нову очільницю структури.

15 лютого на сесії міської ради Кременчука депутати затвердили зміни в програмі «Освіта Кременчука на 2022-2025». Які плани капітальних ремонтів у закладах освіти міста представили в оновленій програмі до 2025 року — журналісти «Телеграфа» дізналися.

До Міжнародного дня онкохворої дитини, який щорічно припадає на 15 лютого, «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з жінкою, родина якої боролася з онкологією донечки. Маленька Наталя Ященко кілька років провела у лікарняних палатах України та Європи, пережила інсульт, пересадку кісткового мозку від донора. Втім, дівчинка у віці 5 років «стала янголом». Як не опускати руки, дізнавшись про страшний діагноз своєї дитини, та як пережити втрату після довгого шляху боротьби — читайте у матеріалі.

У цьому матеріалі «ТелеграфЪ» зібрав інформацію про статки керівників поліції Кременчука, Лубен, Полтави, Миргорода та області. Що вони задекларували за 2022 рік, читайте далі.

Обласна робоча група «Прозорість та підзвітність» завершила розгляд закупівлі електрообладнання Кременчуцьким тролейбусним управлінням. Що не так із закупівлями на підприємстві — у нашому матеріалі.

Стати підприємцем та відкрити власну справу для ветеранів війни або їх подружжя, не маючи початкового капіталу, цілком реально і, як виявляється, доволі просто. Потрібні лише ідея, бажання та трохи активності. «Кременчуцький ТелеграфЪ» познайомився з колишнім військовим, ветераном війни, який має 2-гу групу інвалідності внаслідок війни, Дмитром Брильовим, який у 56 років відкрив свою справу — шиномонтажну майстерню. Детальніше про шлях до відкриття бізнесу — у нашому інтерв’ю.