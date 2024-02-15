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Кременчук, Споживач, Полтавщина

Через борги перед «Полтаватеплоенерго» частина Кременчука може лишитися без опалення

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 322

 

Борг кременчужан перед компанією становить майже пів мільярда гривень

Через борги перед «Полтаватеплоенерго» частина Кременчука може опинитися без теплопостачання. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із сайту підприємства.

Як повідомляють у компанії, борг жителів Кременчука перед підприємством складає майже пів мільярда гривень. Нагадаємо, що станом на початок листопада 2023 року він становив 259 млн грн.

Комунальні заклади Кременчука, які фінансуються із міського бюджету, і засновниками яких є міська рада, взагалі не розраховуються за тепло, яке їм надає «Полтаватеплоенерго». Наразі цей борг становить 111 млн грн.

У матеріалі сайту зазначено, що Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 32 Кременчуцької міської ради має найбільший борг серед комунальних закладів — його розмір складає понад два з половиною мільйони гривень. А востаннє садок платив за тепло наприкінці 2022 року.

Пресслужба «Полтаватеплоенерго» стверджує, що ініціатором несплати комунальних установ за теплопостачання є міський голова Кременчука Віталій Малецький. 

Представники підприємства зазначають, що через борг Кременчуцької ТЕЦ перед «Полтаватеплоенерго» фірмі відмовили в укладанні договору з НАК «Нафтогаз Трейдинг» за ціною 7,42 грн за м3

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Також у підприємстві повідомляють, що ліміти, які отримує «Полтаватеплоенерго», не враховують потреби Кременчука в опаленні. І, очевидно, сплачувати пів мільярдний борг міста ніхто не збирається.

За словами пресслужби підприємства, усе це може привести до того, що обласне підприємство критичної інфраструктури буде не в змозі заплатити за спожитий природний газ і розрахуватись з КП «Теплоенерго» та Кременчуцькою ТЕЦ. У результаті «Полтаватеплоенерго» буде вимушене призупинити теплопостачання для споживачів лівобережної частини Кременчука.

Про цю ситуацію фахівці «Полтаватеплоенерго» повідомили Кременчуцьку міську раду офіційним листом.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Полтаватеплоенерго борги відключення теплопостачання
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