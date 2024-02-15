Відкрили меморіальну дошку загиблому Герою Олегу Пруцкову, який навчався у Кременчуці

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Герой був військовим у четвертому поколінні. Поклав життя за Україну у серпні 2022-го року на Херсонщині

Вчора, 14 лютого, у Костополі Рівненської області відкрили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Олегу Пруцкову. Рідні, друзі, побратими зібралися біля рідної домівки, аби відкрити пам'ятну дошку. Батьки обрали цю дату не просто так, адже саме в цей день, два роки тому, вони бачили його живим востаннє. Урочисто відкрила дошку сестра Олега Пруцкова.

Військовий у четвертому поколінні. Народився Олег у Костополі. Та у зв'язку із роботою батьків, переїхав у Кременчук, де і навчався у місцевій гімназії. Наталія, перша вчителька Героя, згадує його як розумного хлопчика, який завжди любив дізнаватися щось нове.

Олег з дитинства мріяв стати військовим. З 2016 року воював в ООС на Донбасі. Після повернення з зони бойових дій вступив до Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

Під час повномасштабного вторгнення обіймав посаду заступника командира протитанкової артилерійської батареї. З перших днів разом з побратимами захищав рідну землю від окупанта.

Старший лейтенант Олег Пруцков загинув 29 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Миролюбівка на Херсонщині, отримавши осколкове поранення несумісне з життям.